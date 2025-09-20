Logo SportMediaset
FERITA APERTA

Atalanta, striscione dei tifosi contro Loookman: "Sei un ingrato"

Il reintegro in rosa non basta: messaggio esplicito fuori dal centro sportivo di Zingonia

20 Set 2025 - 11:56
© Getty Images

© Getty Images

Il reintegro in squadra di Ademola Lookman non convince alcuni tifosi dell'Atalanta, che hanno espresso il loro dissenso con uno striscione fuori dalla sede del Centro Sportivo di Zingonia. "11 reintegrato... Ma per noi rimani un ingrato", recita il messaggio firmato 'Vecchia guardia' col numero del giocatore barrato da una croce rossa. L'attaccante nigeriano è tornato ad allenarsi col resto della squadra giovedì mattina dopo la riappacificazione con società, staff tecnico e compagni.

Dopo i 15 giorni di assenze ingiustificate ad agosto, col giocatore che spingeva per la cessione all'Inter, messo fuori rosa e ad allenarsi da solo fino al 2 settembre, Lookman non era stato considerato pronto dalla dirigenza e dall'allenatore Ivan Juric rimanendo fuori dai convocati contro Lecce e Paris Saint-Germain. Domani in casa del Torino ci sarà.

Commenti (0)

