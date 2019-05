La Lazio conquista la Coppa Italia: Atalanta battuta 2-0 in finale

15/05/2019 di MAX CRISTINA

LA PARTITA

La bella Atalanta contro la solida Lazio, la favola contro la storia, una squadra con un'intera città al seguito e l'altra che la propria città l'ha sempre avuta alle sue spalle in direzione nord. La Coppa Italia l'ha vinta la Lazio, più abituata a un certo tipo di partite dirà qualcuno, spietata nel strappare l'intero bottino dal campo con cinismo e fisicità in una sfida decisa dall'episodio calcistico nella partita a scacchi tra due allenatori che, in modo diverso, hanno fatto della tattica il loro vanto. Il 2-0 finale premia i biancocelesti, solidi e compatti nel non lasciare spazio, campo ed entusiasmo all'Atalanta, ma anche letali nel colpire l'avversario al momento giusto sfruttando le mosse dalla panchina di Inzaghi. Per l'Atalanta resta una bella avventura e un obiettivo ancora più grande, probabilmente, da raggiungere, ma anche la consapevolezza che con un pizzico di esperienza in più il risultato sarebbe potuto essere diverso.



Invece il campo ha regalato la settima Coppa Italia alla Lazio al termine di una sfida nervosa, giocata dalle due squadre al meglio delle proprie possibilità fisiche e di rosa tra un acciacco e l'altro. Interventi duri, tensione dentro e fuori dal campo per la prima parte della gara hanno restituito al trepidante Olimpico una battaglia senza esclusione di colpi con l'arbitro Banti costretto ad alzare la voce - e i cartellini gialli - per non perdere la bussola. Dopo un inizio favorevole alla Lazio con i colpi di testa a lato di Acerbi prima e Leiva poi, l'Atalanta ha saputo prendere in mano il pallino del gioco sfiorando il vantaggio in un'azione da flipper al 26': sul palo colpito da De Roon c'è una deviazione di mano di Bastos, poi i rimpalli tra le conclusioni di Zapata e Djimsiti non hanno trovato la porta per dettagli. Così come il colpo di testa del colombiano prima dell'intervallo non ha trovato la porta.



Nella ripresa, invece, è stata la Lazio a prendere in mano la sfida. Dopo aver sventato un pericolo con Strakosha al termine di un'azione veloce di Gomez, Zapata e Castagne, la sfida è stata cambiata dalle scelte di Inzaghi dalla panchina. Dopo aver inserito Radu al posto dell'ammonito (e in difficoltà su Ilicic) Bastos già nel primo tempo, il tecnico laziale ha inserito la fisicità di Caicedo al posto della mobilità evanescente di Immobile, spostando la contesa su un piano più fisico. Con il nuovo centravanti a dare un punto di riferimento più preciso anche la genialità di Correa ne ha risentito positivamente e solo un paio di grandi interventi di Palomino gli hanno negato la gioia del gol. Il palo di Gomez, scheggiato esternamente a dir la verità, è stato l'ultimo sussulto dell'Atalanta perché poco dopo l'ingresso di Milinkovic Savic, il serbo ha trovato la rete del vantaggio sugli sviluppi di un corner saltando in testa a Djimsiti.



Una rete che ha scombussolato il piano tattico di Gasperini, costretto a fare tutti e tre i cambi nello stesso momento per cercare l'assalto disperato al pareggio, ma che ha lasciato alla Lazio tempo e spazio per trovare il raddoppio nel finale, con Correa abilissimo a bruciare Freuler e insaccare il gol che ha dato il via alla festa.