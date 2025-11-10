Juric, l'allievo smarrito di Gasperini: tre fallimenti in un anno e un futuro da ricostruire

Ma per poco. L'estate 2025 segna infatti l'ennesima ripartenza. L'Atalanta chiude l'era Gasperini e la società sceglie proprio Juric per raccoglierne l'eredità. Una decisione naturale, almeno sulla carta: stesso calcio uomo contro uomo, stessa filosofia di lavoro, stessi principi. Ma il campo racconta tutta un'altra storia. Ormai abituato al metodo e ai modi del suo storico allenatore, il gruppo nerazzurro fatica ad accettare una versione più rigida e meno efficace e brillante di quel modello. Il gioco è altalenante, i risultati latitano, le tensioni interne crescono e l'esonero è inevitabile. Come per l'avventura romana, ironia della sorte, per Juric anche a Bergamo la chiusura anticipata del rapporto arriva il 10 novembre, ma del 2025.