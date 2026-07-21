IL LUTTO

Gravissimo lutto per Sarri: morto papà Amerigo. Il cordoglio dell'Atalanta

Aveva 97 anni, ha trasmesso al figlio l'amore per le due ruote. Il messaggio del club bergamasco

21 Lug 2026 - 10:56
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Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri, che ha perso papà Amerigo di 97 anni, scomparso lunedì sera. "Atalanta BC esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio Sarri - si legge nella nota del club bergamasco - Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l'Amministratore Delegato Luca Percassi, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, tutti i dipendenti ed i collaboratori del Club, si stringono con affetto a Mister Sarri e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, porgendo le più sincere e sentite condoglianze. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra". Amico di Gino Bartali, Amerigo Sarri è stato protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra  con una cinquantina di vittorie all'attivo da dilettante. Ha trasmesso la passione per questo sport al figlio Maurizio. Anche il presidente del Napoli De Laurentiis e il club azzurro hanno mostrato vicinanza all'ex tecnico con un messaggio social.

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