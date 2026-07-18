Baselli racconta lo Scaloni calciatore: “Garra, prese in giro e kart ribaltati. Che sfida con Marchisio”

L’allenatore campione del mondo nasce lì, a Bergamo, come chioccia della folta colonia albiceleste: “Prese sotto la sua ala il Papu Gomez, Denis, Maxi Moralez, Carmona. Però era anche di grande aiuto con noi giovani. Senza nonnismo, con fare allegro e capacità di scherzare. Ci prendeva in giro riguardo alla stanchezza: ‘Non ce la fai più? Guarda che sono io che ho 36 anni e ho mezzo ginocchio rotto…’”.