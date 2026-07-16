Sarri si presenta: "Voglio vincere qui a Bergamo. Ederson? Sarà un pilastro di questa squadra"

"Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana: ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta", ha esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione. L'allenatore nerazzurro ha aggiunto: "Mi piacerebbe vincere qualcosa qua, però il viaggio è più bello della meta sotto certi aspetti e spero che questo sia un grande viaggio".