Torino al lavoro a Pinzolo, in visita l'ex tecnico Longo

Nella seconda giornata di lavori a Pinzolo, il Torino ha ricevuto la visita di un ex granata. Nel centro sportivo della Val Rendena si è presentato Moreno Longo, ex calciatore e allenatore delle giovanili e della prima squadra, il quale si è concesso per fotografie e autografi ai tifosi presenti. In campo, intanto, il tecnico Ignazio Abate ha continuato gli allenamenti in vista della prima amichevole fissata per sabato 18 alle 17.30 contro il Pinzolo Valrendena, formazione che milita in prima categoria.