Milan, ecco quando Amorim avrà a disposizione i big in ritiro e tournée

Lunedì è iniziata l'era di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. Il Diavolo si è ritrovato a Milanello per dare il via alla nuova stagione, ma il tecnico portoghese non ha ancora a disposizione i numerosi nazionali tuttora impegnati al Mondiale oppure in vacanza dopo l'eliminazione dal torneo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, queste le date in cui i rossoneri dovrebbero unirsi al resto del gruppo:
- Estupiñan: 24 luglio, Milanello
- Gimenez, Pulisic: 29 luglio, Milanello (infortunati)
- Gonçalo Ramos, Leao: 29 luglio, Perth
- De Winter, Jashari, Saelemaekers: 2 agosto, Perth
- Maignan, Rabiot: 12 agosto, Milanello