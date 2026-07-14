Milan, ecco quando Amorim avrà a disposizione i big in ritiro e tournée

Lunedì è iniziata l'era di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. Il Diavolo si è ritrovato a Milanello per dare il via alla nuova stagione, ma il tecnico portoghese non ha ancora a disposizione i numerosi nazionali tuttora impegnati al Mondiale oppure in vacanza dopo l'eliminazione dal torneo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, queste le date in cui i rossoneri dovrebbero unirsi al resto del gruppo: