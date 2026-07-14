Milan, ecco quando Amorim avrà a disposizione i big in ritiro e tournée

14 Lug 2026 - 16:40
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© Getty Images

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Lunedì è iniziata l'era di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. Il Diavolo si è ritrovato a Milanello per dare il via alla nuova stagione, ma il tecnico portoghese non ha ancora a disposizione i numerosi nazionali tuttora impegnati al Mondiale oppure in vacanza dopo l'eliminazione dal torneo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, queste le date in cui i rossoneri dovrebbero unirsi al resto del gruppo: 

  • Estupiñan: 24 luglio, Milanello
  • Gimenez, Pulisic: 29 luglio, Milanello (infortunati)
  • Gonçalo Ramos, Leao: 29 luglio, Perth 
  • De Winter, Jashari, Saelemaekers: 2 agosto, Perth
  • Maignan, Rabiot: 12 agosto, Milanello 

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