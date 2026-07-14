Liga, rinviate le partite della prima giornata di Real, Atletico e Barça

Il Real Madrid, il Barcellona e l'Atlético Madrid, con giocatori in Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina, hanno visto le loro partite rinviate. Tuttavia, le partite dei Colchoneros saranno posticipate di soli quattro giorni rispetto all'inizio della Liga, dal 15 al 19 agosto, per decisione della società stessa: lo staff tecnico dell'Atlético preferisce disputare le prime tre partite in dieci giorni (casa contro il Málaga il 19, Villarreal il 23 e trasferta a Pizjuán contro il Siviglia il 29) piuttosto che in una sola settimana. È stato raggiunto un accordo con il Málaga e, un mese dopo la finale dei Mondiali, la stagione di campionato prenderà il via al Metropolitano.