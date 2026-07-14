Stadio Cagliari, il testo della convenzione atteso per domani

"Siamo molto positivi e ottimisti, stanno lavorando i legali e ci auguriamo che entro domani il testo della convenzione sia pronto". Sono le prime parole del presidente del Cagliari Calcio, Tommaso Giulini, al termine di un lungo incontro a palazzo Bacaredda con il sindaco Massimo Zedda e gli assessori comunali Maria Cristina Mancini (Innovazione e accessibilità digitale) e Giuseppe Macciotta (Sport e impiantistica sportiva). Sul tavolo, il documento decisivo per il via libera al nuovo stadio, lo schema di convenzione legata al Piano economico finanziario.