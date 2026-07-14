Stadio Cagliari, il testo della convenzione atteso per domani

14 Lug 2026 - 15:30
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"Siamo molto positivi e ottimisti, stanno lavorando i legali e ci auguriamo che entro domani il testo della convenzione sia pronto". Sono le prime parole del presidente del Cagliari Calcio, Tommaso Giulini, al termine di un lungo incontro a palazzo Bacaredda con il sindaco Massimo Zedda e gli assessori comunali Maria Cristina Mancini (Innovazione e accessibilità digitale) e Giuseppe Macciotta (Sport e impiantistica sportiva). Sul tavolo, il documento decisivo per il via libera al nuovo stadio, lo schema di convenzione legata al Piano economico finanziario.

Alcune revisioni, apportate dal Comune per escludere qualsiasi rischio di natura finanziaria e di esecuzione dell'opera, avevano sorpreso e preoccupato il club rossoblù, soprattutto in vista della prima scadenza, quella del 31 luglio, per la candidatura in vista degli Europei 2032. "Non ci sono problemi finanziari né per il Comune", ha detto Giulini, "né tantomeno per il proponente, ma più che altro il tema è quello della bancabilità dell'operazione, perché in questa operazione ovviamente c'è anche una componente di debito e quindi la convenzione deve essere redatta bene a tutela poi delle banche e degli istituti finanziari che andranno a finanziare l'opera".

Giulini si mostra fiducioso: "Ma io sono ottimista da 10 anni, no? Per cui capite bene che non posso non essere ottimista". Incontro positivo anche per l'assessore: "Adesso cerchiamo di chiudere il cerchio. Diciamo che la riunione ha portato dei punti di incontro che riteniamo molto positivi. Noi siamo sempre stati fermi e coerenti". 

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