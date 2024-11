Gasperini: "Scudetto? L'Atalanta non si nasconde ma l'Inter ha più chance"

PERCASSI: "GRANDE EMOZIONE VINCERE A NAPOLI, MA OBIETTIVI ATALANTA NON CAMBIANO"

"La vittoria a Napoli un'emozione unica. Eravamo in casa della capolista, che arrivava da risultati importanti e con una classifica di primo ordine, in uno stadio pieno. È una vittoria che significa molto per tutti noi: giocatori e tifosi. È stata una giornata importante". Così l''amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, è intervenuto nel corso di 'Non Stop News' su RTL 102.5 per raccontare gli ultimi risultati della Dea. "Non ci abituiamo allo status di 'big' del calcio italiano; conosciamo la nostra dimensione e sappiamo che, soprattutto nello sport, i risultati si conquistano passo dopo passo. È sicuramente un piacere avere questa considerazione in Italia e in Europa - ha aggiunto - ma siamo consapevoli che ogni anno racconta storie diverse e porta nuove difficoltà. Per restare competitivi servono determinazione e tanto lavoro. Sappiamo qual è la nostra dimensione e dobbiamo continuare a lavorare con il massimo impegno".