Roma, Juric può salutare: Roberto Mancini possibile successore. Sondaggio per Sousa

Ancora poche ore di attesa e poi si conoscerà ufficialmente il destino di Ivan Juric alla Roma. Dopo il ko di Verona il tecnico croato è a forte rischio esonero: i Friedkin, in questi giorni a Parigi, decideranno presto il da farsi. D'altronde il calendario non concede molto tempo: giovedì i giallorossi dovranno affrontare l'Union Saint-Gilloise in Europa League. L'esonero non è scontato, ma da giorni la proprietà si sta guardando attorno. E c'è da capire se la volontà di Dan e Ryan Friedkin sia quella di affidarsi a un traghettatore (Ranieri sarebbe in pole) o di iniziare un nuovo progetto con un volto importante alla guida. Da escludere quasi totalmente un ritorno di Daniele De Rossi.