Gasperini: "Fonseca forse voleva sviare l'attenzione. Scudetto? Giusto che i tifosi cantino"

Gian Piero Gasperini si è goduto dalla tribuna la vittoria della sua Atalanta contro il Milan, che ha portato la Dea davanti a tutti in classifica. E i tifosi cantano "vinceremo il tricolor". "E' giusto che lo facciano, credo che non fosse mai capitato all'Atalanta di essere davanti a tutti dopo quindici giornate. Per fortuna a Bergamo sanno tenere i piedi per terra. Se tra venti partite saremo ancora lì avrebbe un senso, ma così è solo una manifestazione di gioia e anche giustificata", ha detto il tecnico neroblù. Sulla polemica di Fonseca: "Forse voleva sviare l'attenzione dalla partita. Io non ho avuto questa sensazione, il gol di CDK è stato splendido, è andato altissimo. Non ricordo altri episodi contestati, se non qualche rimessa laterale. Io sono straconvinto che abbiamo meritato la vittoria e siamo anche molto felici di questo".