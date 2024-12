Serie A, Atalanta-Milan 2-1: De Ketelaere e Lookman affossano il Diavolo

• L’Atalanta ha eguagliato il proprio record di vittorie consecutive in Serie A: nove come tra febbraio e luglio 2020.

• Charles De Ketelaere è solo uno dei tre giocatori ad avere realizzato almeno 15 gol e fornito almeno 15 assist (15G+16A) nel 2024 nei cinque maggiori campionati europei in tutte le competizioni, assieme a Mohamed Salah (24G+18A) e Cole Palmer (26G+15A).

• Charles De Ketelaere (31:15G+16A) e Ademola Lookman (31: 20G+11A) sono i due giocatori di Serie A che hanno partecipato a più gol nel 2024 in tutte le competizioni.

• Rafael Leão è uno dei due giocatori, insieme a Charles De Ketelaere, ad aver servito più assist nelle ultime due stagioni di Serie A: 13.

• Il Milan (2N, 3P) ha ottenuto al massimo due successi dopo le prime sette trasferte stagionali di Serie A per la prima volta dal 2018/19 (2V, 3N, 2P).

• L’Atalanta (9V, 1N) è rimasta imbattuta per 10 gare di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra agosto e ottobre 2022 (10 anche in quel caso).

• L’Atalanta (12V, 2N) è rimasta imbattuta per almeno 14 gare di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 (14 anche in quel caso).

• Ademola Lookman ha preso parte a 18 gol nelle sue ultime 18 presenze in Serie A: 11 reti e sette assist.

• Solo il Barcellona (48) ha segnato più gol dell’Atalanta nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione (38).

• Álvaro Morata è tornato a segnare in trasferta in Serie A esattamente 1000 giorni dopo l’ultima volta (doppietta vs la Sampdoria il 12 marzo 2022).

• L’Atalanta è la squadra che ha realizzato più gol di testa nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione: otto.

• L’Atalanta è la prima squadra a segnare almeno due gol per 12 partite casalinghe consecutive di Serie A dalla Juventus (12 tra dicembre 2019 e luglio 2020).

• L’Atalanta ha vinto due partite in casa di fila contro il Milan in Serie A per la seconda volta dopo esserci riuscita tra novembre 2006 e gennaio 2008.

• 50ª presenza per Christian Pulisic in Serie A.