Gasperini: "Era difficile immaginare il primo posto... Voliamo il più a lungo possibile”

"In quel momento - ha proseguito Gasperini - ho provato una grande gioia ma non è stata una gioia così differente da quella che provi quando vinci una partita particolarmente difficile. Il tetto delle gioia è sempre quello, quello che era diverso era quello che c'era intorno a noi. Ho visto una città davvero felice che si è lasciata andare a un entusiasmo non preventivabile. È stato bello il percorso di quella Europa League. Non è stata solo la finale di Dublino ma tutto il percorso affrontando squadre che poi hanno vinto nei rispettivi campionati. Ci ha lasciato la sensazione di aver avuto un percorso molto forte. È un luogo comune in cui sembra che i giocatori siano diventati vincenti in quel momento, io non ho mai pensato così. Non lo pensavo prima e non lo penso ora che abbiamo vinto l'Europa League. Vincente lo sei ogni giorno quando superi i tuoi limiti e raggiungi i tuoi traguardi. È un luogo comune che va massacrato, c'è una generazione di frustrati che non trova soddisfazione se non nel momento in cui alza la coppa".