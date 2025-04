Serie A, Milan-Atalanta 0-1: la Dea espugna San Siro e blinda il terzo posto

- Per la prima volta l’Atalanta sotto la gestione Gasperini ha battuto una squadra milanese (Milan o Inter) in una partita del girone di ritorno di Serie A.

- L’Atalanta ha vinto entrambi i confronti stagionali contro il Milan in Serie A solo per la terza volta nella propria storia dopo le stagioni 2007/08 e 1940/41.

- Era da dicembre che l’Atalanta non vinceva almeno due partite di fila in Serie A e da novembre che non ne vinceva due di fila in campionato senza subire gol.

- L’Atalanta è la squadra che ha conquistato più punti in trasferta in questa Serie A: 36.

- Per la prima volta nel 2025, il Milan ha chiuso un match casalingo di campionato senza andare in gol.

- Era dal 2014/15 (43 in quel caso) che il Milan non conquistava 51 o meno punti dopo le prime 33 giornate di un campionato di Serie A.

- Quarto gol di Ederson in questo campionato: gli ultimi tre sono arrivati tutti in trasferta, contro Parma, Verona e Milan.

- Nelle quattro partite in cui Ederson ha segnato in questo campionato, l’Atalanta ha sempre vinto.

- Bellanova è il miglior assist-man dell’Atalanta in questo campionato, nonché il giocatore italiano con più passaggi vincenti: otto assist, suo nuovo record in un singolo torneo di Serie A.

- Solo Lukaku (10) ha fornito più assist vincenti di Raoul Bellanova in questa Serie A: otto per lui, come Leao, Pulisic e Nuno Tavares.

Tammy Abraham ha raggiunto oggi le 200 presenze nei cinque maggiori campionati europei.