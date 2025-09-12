D'Amico: "Amrabat e Zaccagni i colpi migliori, Scamacca il rimpianto. Lookman? A volte bisogna andare oltre..."

"Ero una mezzala di grande corsa, ma non facevo gol neanche da solo davanti alla porta. Nel calcio di oggi mi rivedo in Guendouzi, i miei idoli erano Leo Junior e Paulo Sousa. A Foggia gli anni più intensi: prima gioco male e vengo fischiato, l'anno dopo arriva Pecchia in panchina, cambio rendimento e divento capitano acclamato dalla piazza".