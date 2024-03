Bologna, Motta vola ma frena: "Champions? Non ci penso neanche". Gasperini: "Blackout di 3 minuti"

DAGLI SPOGLIATOI

Le parole dei tecnici dopo la sfida del Gewiss Stadium vinta 2-1 dal Bologna in rimonta

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sei vittorie consecutive in campionato, l'ultima nello scontro diretto per la Champions in casa dell'Atalanta. Il Bologna di Thiago Motta vola e il successo del Gewiss Stadium in rimonta alimenta l'entusiasmo rossoblù: "Nel primo tempo è stata una partita molto complicata contro una squadra molto forte - ha commentato Motta a fine partita -, siamo stati bravi a restare in partita e avere le nostre occasioni da sfruttare".

"Saelemaekers quando entra con l'atteggiamento di stasera porta grande qualità - ha proseguito il tecnico rossoblù a DAZN -, ha qualcosa di speciale e ha dato al gruppo qualcosa in più. Sono contento per lui e per la squadra perché abbiamo fatto una grande prestazione".

"Non penso di aver vinto perché ho messo tre difensori centrali, ma perché tutti e tre sono forti e in forma. Possono giocare perfettamente insieme e tocca a me la scelta, oggi è andata bene la scelta. Calafiori nel mirino di Spalletti? Non ne ho idea, ha fatto una buona partita ma tutti gli italiani che abbiamo in squadra stanno facendo bene".

La Champions League è un sogno che si avvicina, ma non per Motta: "Non ci penso neanche, io penso solo a lavorare al massimo e dare tutto sempre. La frustrazione può arrivare solo se non diamo tutto. Ferguson? Ha fatto un grande gol, è molto forte e contagia la squadra".

GASPERINI: "UN BLACKOUT DI 3 MINUTI HA ROVINATO UNA GRANDE PARTITA"

L'Atalanta ha perso in rimonta lo scontro diretto con il Bologna e Gasperini è apparso nervoso a fine partita: "Abbiamo fatto una grande partita al di fuori di un blackout nei minuti iniziali del secondo tempo. Anche la reazione è stata positiva e sinceramente nel primo tempo potevamo chiuderla con più vantaggio. Abbiamo perso per gli episodi e in tre minuti abbiamo buttato via una partita".

Seconda sconfitta consecutiva per la Dea: "Sono state due partite diverse, ma con l'Inter non è paragonabile in questo momento. Oggi la partita l'abbiamo fatta noi per tutta la gara tranne quel blackout e i minuti finali in cui il Bologna si è chiuso molto bene. La prestazione però è stata di alto livello" ha proseguito Gasperini a DAZN.

Il tecnico nerazzurro ammette la forza del Bologna: "E' evidente, ma non si deve capovolgere l'analisi del match. Ha vinto il Bologna che ha sfruttato gli episodi e ha fatto un gran gol con Ferguson".