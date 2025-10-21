Atalanta, Juric verso lo Slavia Praga in Champions: "Lookman può fare la differenza”

Riguardo allo Slavia Praga, Juric ha riconosciuto la forza dell’avversario: “Hanno un approccio aggressivo, offensivo e con grande ritmo. Contro l’Inter hanno adattato il gioco per le assenze, ma di solito sono molto intensi”. Sul fronte infortuni, buone notizie per i nerazzurri: “Bellanova e Kossounou hanno recuperato con i tempi giusti e possono partire titolari. Kolasinac si è allenato con noi per la prima volta, è un piacere vederlo, ma non è ancora pronto. Zalewski è completamente recuperato, mentre Scamacca deve ancora raggiungere la condizione ottimale”.