Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Atalanta
HomeMercatoVideoFotoRosa
verso atalanta-slavia

Atalanta, Juric verso lo Slavia Praga in Champions: "Lookman può fare la differenza”

Ivan Juric prepara l’Atalanta per la sfida di Champions League contro lo Slavia Praga: “Decido la formazione domani, Lookman può fare la differenza”

di Redazione
21 Ott 2025 - 20:43

L’allenatore dell’Atalanta, Ivan Juric, si prepara alla sfida di Champions League contro lo Slavia Praga a Bergamo con determinazione: “La formazione la deciderò mercoledì mattina, valutando se schierare una punta classica o Ademola Lookman. Dopo la vittoria col Bruges, dobbiamo vincere a ogni costo”. In vista del match cruciale, il tecnico nerazzurro ha analizzato le opzioni tattiche, soffermandosi sul ruolo di Lookman: “Contro la Lazio mi è piaciuto di più da esterno dopo l’ingresso di Krstovic, ma col Como come prima punta aveva fatto bene. Non escludo questa soluzione. Da esterno, però, deve fare i rientri difensivi, dove Sulemana eccelle”.

Juric ha elogiato i progressi di Lookman, attribuendoli al lavoro del predecessore: “Con Gasperini, Ademola è migliorato nel tiro, nella posizione del corpo e nell’interpretazione del gioco. In Premier League segnerebbe come a Bergamo”. Il tecnico croato guarda con ottimismo al percorso dell’Atalanta, nonostante i 5 pareggi in 7 giornate di campionato: “Le prestazioni sono estremamente positive, ma ci manca cinismo per concretizzare i punti meritati. Dobbiamo mantenere la solidità difensiva e diventare più incisivi”.

Riguardo allo Slavia Praga, Juric ha riconosciuto la forza dell’avversario: “Hanno un approccio aggressivo, offensivo e con grande ritmo. Contro l’Inter hanno adattato il gioco per le assenze, ma di solito sono molto intensi”. Sul fronte infortuni, buone notizie per i nerazzurri: “Bellanova e Kossounou hanno recuperato con i tempi giusti e possono partire titolari. Kolasinac si è allenato con noi per la prima volta, è un piacere vederlo, ma non è ancora pronto. Zalewski è completamente recuperato, mentre Scamacca deve ancora raggiungere la condizione ottimale”.

Leggi anche

Zima e Vorlicky 'spie' per Trpisovsky: "L'Atalanta ha tanta qualità, dovremo difendere e attaccare in undici"

atalanta
slavia
juric
lookman

Ultimi video

00:27
MCH SCONTRI DERBY TEL AVIV MCH

Scontri nel derby Hapoel-Maccabi, anche diversi agenti di polizia tra i feriti

02:55
DICH TUDOR PRE REAL MADRID DICH

Tudor: "Sono concentrato solo sulla squadra, non penso a me"

01:13
DICH LUIGI BRUGNARO SINDACO VENEZIA 21/10 DICH

Luigi Brugnaro: "Stadio per tutti e per tutto"

01:11
NUOVO STADIO VENEZIA

Venezia, la posa della prima pietra del nuovo stadio

01:00

Dalla diagnosi di leucemia al campionato svedese: la favola nella favola di mister Torstensson

01:34
Orsolini re dei bomber

Orsolini re dei bomber

01:38
Paz, un gioiello real

Paz, un gioiello real

01:46
Max si prende la vetta

Max si prende la vetta

01:47
Vi racconto Max Allegri

Vi racconto Max Allegri

01:34
Dea domani in Champions

Dea domani in Champions

02:04
La vigilia del Napoli

La vigilia del Napoli

02:00
Nubi nere sulla Juventus

Nubi nere sulla Juventus

01:58
Sommer di nuovo al top

Sommer di nuovo al top

02:01
La vigilia dell'Inter

La vigilia dell'Inter

00:23
MCH ARRIVO INTER ZANETTI E MAROTTA MCH

Inter, Zanetti e Marotta al pranzo dei presidenti

00:27
MCH SCONTRI DERBY TEL AVIV MCH

Scontri nel derby Hapoel-Maccabi, anche diversi agenti di polizia tra i feriti

I più visti di Atalanta

Atalanta-Lazio, le foto del match

DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

Furia Gasperini: "L'arbitro in campo ormai non conta più nulla, decidono al Var" | Nuovo stop per Scamacca

Atalanta, colpo Champions: Zappacosta e Hojlund stendono la Lazio

Super Lookman non basta alla Dea: Danilo riacciuffa l'Atalanta e salva la Juve

La Dea si rimette in carreggiata: Hateboer e Lookman stendono l'Empoli

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:46
Nazionale, prosegue il tour di Gattuso: ct in visita al Parma
20:33
Inter, Marotta: "Esposito ha caratteristiche per diventare un campioncino"
20:15
Juve, Thuram: "Tudor ottimo allenatore che crede in noi"
19:40
Abodi: "Partite dell'Under 21 nel nuovo stadio di Venezia"
19:35
Juve condanna saluti romani di tifosi bianconeri