Atalanta, prima sgambata contro la Primavera: Koopmeiners titolare, Godfrey subito ko

© Da video

Prima uscita stagionale per l'Atalanta che a Clusone è scesa in campo per un test contro la Primavera terminato 3-0 grazie alla doppietta di Diao e al gol di Michieletto tutti nella ripresa. Koopmeiners, che fino a ieri aveva svolto solo lavoro individuale in campo, è sceso in campo nella prima frazione, colpendo un palo. Tra i nuovi arrivati subito in campo Godfrey, che però al 24' ha chiesto il cambio per un problema all'inguine. L'altro nuovo acquisto Sulemana è partito dalla panchina e ha giocato il secondo tempo servendo un assist, mentre Zaniolo è rimasto a Zingonia. Out il convalescente Scalvini sotto terapie, lavoro individuale per De Roon. I nazionali Scamacca, De Ketelaere ed Ederson si aggregheranno il 20, 22 e 29 luglio.