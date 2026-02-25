ATALANTA

Atalanta, Palladino: "La partita più bella da quando sono allenatore, la rimonta con il Napoli ci ha dato energia"

Il tecnico della Dea dopo l'impresa contro il Dortmund: "I ragazzi hanno fatto qualcosa di indimenticabile"

25 Feb 2026 - 22:05
"Questa partita resterà nella storia non solo dell'Atalanta e di Bergamo ma anche del calcio italiano. Ringrazio tutti i calciatori uno a uno, quelli in campo, quelli in panchina e quelli fuori. Poi ringrazio il mio staff, la società e i tifosi che ci hanno spinto dall'inizio alla fine, è stato qualcosa di unico". Raffaele Palladino elogia la sua Atalanta dopo l'impresa contro il Borussia Dortmund nel ritorno dei playoff di Champions League. "È la partita più bella da quando sono allenatore - ha detto il tecnico della Dea a Sky Sport - Sapevamo che era un'impresa difficile ma non impossibile. La gara di andata si è messa subito in salita poi abbiamo studiato gli avversari e sapevamo che potevamo giocarcela in casa davanti ai nostri tifosi. Con la rimonta sul Napoli siamo arrivati a questa partita con energia e positività negli occhi dei giocatori e uno spirito fantastico. Krstovic è andato su quella palla con tutta la voglia e il coraggio, è un segnale molto importante. In quegli ultimi minuti hanno fatto tutto loro, con grande qualità, con spirito, con cuore, con intelligenza, con furbizia. C’è stato tutto. Li voglio ringraziare uno a uno: hanno fatto qualcosa di indimenticabile". E ancora: "Credo che il calcio italiano vada tutelato e protetto, a partire dall'interno: bisogna essere più costruttivi. Probabilmente nessuno credeva in noi stasera e questa rimonta ha fatto ricredere tutti".

Atalanta-Borussia Dortmund, le foto del match

Calcio ora per ora
22:38
Borussia, Kovac: "Troppi errori, eliminazione giusta"
21:34
Scamacca pazzo di gioia: "Una delle più grandi imprese nella storia dell’Atalanta"
21:20
Atalanta, Percassi commosso: "Una delle notti più belle della nostra storia. Palladino predestinato, ha toccato le corde giuste"
20:50
Prestianni al veleno: "Punito senza prove, è una vergogna. Chi tira pugni invece..."
18:43
Atalanta, Percassi: "Fare risultato contro il Dortmund sarebbe qualcosa di storico"