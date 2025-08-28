Atalanta, Marino: "Juric darà tutto per questa Champions League"

Il dg dei bergamaschi dopo i sorteggi: "Mercato? Ha la sua strada, finirà presto..."
© italyphotopress
Umberto Marino ha commentato i sorteggi di Champions League, soffermandosi in particolare su ciò che Ivan Juric potrà dare all'Atalanta in questa competizione: "Il mister sta affrontando questa avventura con grandissima passione ed emozione, come tutti noi - le parole del dg Area Istituzionale dei bergamaschi -. Si è calato subito nella mentalità bergamasca, mettendo la cultura del lavoro al primo posto e si è integrato molto bene nel nostro ambiente. Sono convinto che darà tutto per questa Champions League, e oggi lo abbiamo visto vivere questo momento in una cornice davvero speciale".
Poi una chiosa sul mercato: "Il mercato ha sempre le sue dinamiche, ma per noi la priorità adesso è il campo. Il campionato è già iniziato e a metà settembre scatterà anche la Champions. Dobbiamo pensare partita dopo partita, senza lasciarci distrarre da altre questioni. Il mercato finirà presto, il 1° settembre, e fino ad allora si continuerà a parlare, ma la testa è già alla prossima sfida con il Parma".
Commenti (0)