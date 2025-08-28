Atalanta, Marino: "Juric darà tutto per questa Champions League"

Umberto Marino ha commentato i sorteggi di Champions League, soffermandosi in particolare su ciò che Ivan Juric potrà dare all'Atalanta in questa competizione: "Il mister sta affrontando questa avventura con grandissima passione ed emozione, come tutti noi - le parole del dg Area Istituzionale dei bergamaschi -. Si è calato subito nella mentalità bergamasca, mettendo la cultura del lavoro al primo posto e si è integrato molto bene nel nostro ambiente. Sono convinto che darà tutto per questa Champions League, e oggi lo abbiamo visto vivere questo momento in una cornice davvero speciale".