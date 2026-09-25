Occhio Atalanta, De Ketelaere paventa l'addio: "Punto a fare il salto di qualità". Il retroscena sul PSG

"Quest'estate ci sono state richieste," - specifica CDK - "anche l’anno scorso. Ma una squadra deve essere disposta a mettere sul piatto la cifra richiesta. Ci sono club con disponibilità economica in Premier League, con il PSG ci sono stati contatti, è vero." Ciononostante, De Ketelaere si è detto felice a Bergamo, in quanto "durante quell’anno al Milan, ho capito quanto ami giocare. La gioia di giocare è importante per me".