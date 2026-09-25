Ronaldo cuore d'oro: bloccò il suo stipendio per pagare quello dei compagni

Intervenuto nel podcast Le Futbolin, il calciatore spagnolo ha rivelato che al suo arrivo in Arabia Saudita il fuoriclasse portoghese si è scontrato con una realtà economica complessa all'interno del club, scoprendo che diversi compagni di squadra non percepivano lo stipendio da ben sei mesi: "Il governo avrebbe dovuto pagarlo e lui ha detto che con il primo ingaggio la prima cosa da fare era saldare i giocatori; finché queste persone non saranno pagate, non prenderò i miei soldi".