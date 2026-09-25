Atalanta, presentata la terza maglia 2026/27: le foto della divisa

La maglia integra le più recenti tecnologie di performance di New Balance ed è realizzata in jacquard di poliestere riciclato al 100%, con una componente stretch pensata per garantire comfort e massima libertà di movimento. Le zone in mesh traspirante, unite a un’innovativa struttura del tessuto e a specifici dettagli tecnici, favoriscono una migliore ventilazione e assicurano comfort e libertà di movimento durante il gioco.