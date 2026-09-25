Atalanta, presentata la terza maglia 2026/27: le foto della divisa

Atalanta BC e New Balance hanno il piacere di presentare il Third Kit per la stagione 2026/27, un’espressione raffinata dell’identità del club.
Caratterizzata da dettagli di alta qualità e da una lavorazione contemporanea, la maglia presenta una base in tonalità Toasted Sesame, arricchita da accenti neri e Taffy Blue e dall’iconico stemma del 1964. Un delicato motivo geometrico jacquard, che richiama la Meridiana Monumentale del Palazzo della Ragione, percorre la maglia creando un effetto tridimensionale.
La maglia integra le più recenti tecnologie di performance di New Balance ed è realizzata in jacquard di poliestere riciclato al 100%, con una componente stretch pensata per garantire comfort e massima libertà di movimento. Le zone in mesh traspirante, unite a un’innovativa struttura del tessuto e a specifici dettagli tecnici, favoriscono una migliore ventilazione e assicurano comfort e libertà di movimento durante il gioco.