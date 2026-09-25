"Gioca con noi... c'è la Cremonese!": festa al Centro Arvedi con 500 bambini e la prima squadra

“Vedere così tanta iniziativa a partecipazioni del genere dimostra che la Cremonese sta crescendo e si sta avvicinando sempre di più al territorio e ai giovanissimi. – Ha dichiarato il direttore generale grigiorosso Paolo Armenia – Vogliamo dare continuità a questo genere di appuntamenti, diffondendo i principi dello sport a tutte le nuove generazioni anche a scuola”. Mister Fabio Pecchia, presente per seguire da vicino le attività, ha sottolineato con piacere l’atmosfera positiva dell’evento: “È una bellissima giornata: c’è tantissima vita ed entusiasmo, tante famiglie e tanti bambini. I più piccoli devono sentire loro questi colori; sono i tifosi del domani. Avere un rapporto saldo con la piazza è fondamentale e può diventare un fattore per la squadra, perché per proseguire nel nostro cammino serve essere un tutt’uno”.