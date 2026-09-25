"Gioca con noi... c'è la Cremonese!": festa al Centro Arvedi con 500 bambini e la prima squadra
Grande festa al Centro Sportivo Arvedi per la Cremonese: 500 bambini e i propri tifosi incontrano i calciatori tra giochi, sorrisi e l'abbraccio del territorio
© uscremonese
La gioia di poter giocare insieme al proprio calciatore preferito, l’emozione di scoprire da vicino la casa della Cremo e la possibilità di vivere un pomeriggio speciale accanto a coloro che sostengono ogni weekend. “Gioca con noi… c’è la Cremonese!” è stata tutto questo: un’esperienza unica che ha permesso a circa 500 bambine e bambini del territorio e ai propri accompagnatori, per un totale di oltre 1000 partecipanti, di entrare nel cuore del mondo grigiorosso e condividere momenti di gioco, sorrisi e divertimento insieme ai calciatori della prima squadra.
Il Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” si è riempito dell’energia e dell’entusiasmo dei più piccoli, trasformandosi per alcune ore in uno spazio di incontro e condivisione, dove la passione per la Cremo si è intrecciata con il valore dello stare insieme. Una grande festa con numerose attività sui campi assieme ai calciatori e allo staff del Settore Giovanile, i laboratori creativi sparsi per il quartier generale grigiorosso e altri momenti di gioco. Un appuntamento composto da incontri e piccoli momenti destinati a diventare grandi ricordi: una foto insieme, un gioco condiviso, un sorriso, la soddisfazione di aver trascorso qualche ora nella casa della propria squadra del cuore.
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“Vedere così tanta iniziativa a partecipazioni del genere dimostra che la Cremonese sta crescendo e si sta avvicinando sempre di più al territorio e ai giovanissimi. – Ha dichiarato il direttore generale grigiorosso Paolo Armenia – Vogliamo dare continuità a questo genere di appuntamenti, diffondendo i principi dello sport a tutte le nuove generazioni anche a scuola”. Mister Fabio Pecchia, presente per seguire da vicino le attività, ha sottolineato con piacere l’atmosfera positiva dell’evento: “È una bellissima giornata: c’è tantissima vita ed entusiasmo, tante famiglie e tanti bambini. I più piccoli devono sentire loro questi colori; sono i tifosi del domani. Avere un rapporto saldo con la piazza è fondamentale e può diventare un fattore per la squadra, perché per proseguire nel nostro cammino serve essere un tutt’uno”.
La giornata è stata arricchita anche dalla presenza di alcune realtà del territorio che operano nel sociale e hanno accompagnato l’evento con le loro attività:
I volontari di Dal Naso al Cuore – Vip Cremona hanno regalato momenti di allegria e reso ancora più speciale l’atmosfera della giornata con il loro sorriso.
I ragazzi di Chei del Carét, progetto organizzato dall’Associazione Marcotti Osvaldo e Theverso, hanno regalato a tutti alcuni momenti di spensieratezza offrendo agli accompagnatori un buon caffé.
Grazie ai volontari di Biloba di Anffas e Meraki i bambini hanno potuto divertirsi con giochi in legno pensati per stimolare curiosità e manualità, condividendo momenti di divertimento e partecipazione.
Matite, colori e tanta fantasia hanno trovato spazio nel laboratorio dell’Associazione Artisti Cremonesi, dove i più piccoli hanno potuto dare forma alla propria creatività attraverso una serie di disegni e attività a tinte grigiorosse.
Un sentito ringraziamento anche a Padania Acque e Croce Rossa Cremona per la partecipazione all’evento.
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