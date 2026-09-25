Italia-Belgio, i convocati di Mancini svelano i numeri di maglia degli Azzurri

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per Italia-Belgio di questa sera:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 12 Carnesecchi, 14 Vicario;
DIFENSORI: 2 Kayode, 3 Ahanor, 4 Calafiori, 6 Coppola, 19 Scalvini, 22 Di Lorenzo, 23 Mancini;
CENTROCAMPISTI: 4 Romano, 13 Mandragora, 8 Tonali, 15 Doumbia, 17 Zoma, 16 Frattesi, 18 Barella;
ATTACCANTI: 7 Pio Esposito, 9 Kean, 10 Raspadori, 11 Scamacca, 20 Maldini, 21 Cambiaghi;
Sono dunque undici gli Azzurri che stasera assisteranno dalla tribuna dell'Olimpico: si tratta di Pessina, Bastoni (squalificato), Ghilardi, Kouadio, Ruggeri, Ricci, Fagioli, Inacio, Zaniolo, Vergara e Seba Esposito.