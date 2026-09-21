NEL MIRINO

Atalanta, che flop Kessie: Dea rimontata e sempre battuta da quando è sceso in campo

L'ivoriano, strappato in estate alla Juve, ha debuttato con la Dea in vantaggio sulla Roma all'Olimpico, ma da quel momento...

21 Set 2026 - 10:05
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Franck Kessie è stato l'oggetto del contendere tra Juventus e Atalanta negli ultimi giorni di mercato, ma, per adesso, a fare l'affare è stato chi lo ha visto sfumare. Certo, l'ivoriano "di ritorno" non è l'unico dei problemi della Dea e ha probabilmente bisogno di un po' di tempo per riabituarsi ai ritmi della Serie A. Queste tre settimana di sosta non potranno che fargli bene, ma finora è stato ben al di sotto delle attese dei tifosi e dello stesso Maurizio Sarri.

Statistiche alla mano, Kessie ha fatto il suo (secondo) debutto con la maglia della Dea, entrando in campo al posto di Ederson al 79' di Roma-Atalanta, con i bergamaschi avanti per 1-0. Da quel momento il tracollo: rimonta giallorossa e 2-1 finale. E' andata male anche quando l'ex Milan ha giocato da titolare: sconfitta casalinga per 2-1 contro il Cagliari e medesimo esito a Torino, con la Juventus che si è imposta per 2-0.

Leggi anche

La Juve convince anche in campionato: Conceiçao e Bremer rifilano il terzo ko di fila all'Atalanta

Davvero non un buon inizio per Kessie, su cui erano risposte molte aspettative, tanto che i Percassi avevano deciso di fare un importante investimento economico (stipendio da 4 milioni di euro a stagione) pur di strapparlo, da svincolato, a Spalletti. Investimento, che finora non ha ripagato e che sembra aver fatto un favore alla Juve, che puntando su Sarr al suo posto ha avuto maggiore fortuna.

Juventus-Atalanta: gli scatti del match

1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

kessie
atalanta
juventus

Ultimi video

01:54
Esclusiva David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

01:07
Parma-Genoa 2-1: gli highlights

Parma-Genoa 2-1: gli highlights

01:07
Frosinone-Como 2-0: gli highlights

Frosinone-Como 2-0: gli highlights

02:07
Fiorentina-Napoli 1-1: gli highlights

Fiorentina-Napoli 1-1: gli highlights

02:40
Roma-Inter 2-2: gli highlights

Roma-Inter 2-2: gli highlights

02:37
Di Francesco: "Serve più coraggio, Milan di alto livello"

Di Francesco: "Serve più coraggio, Milan di alto livello"

03:06
Milan-Lecce 3-0: gli highlights

Milan-Lecce 3-0: highlights

03:03
Juventus-Atalanta 2-0: gli highlights

Juventus-Atalanta 2-0: gli highlights

00:40
Moreira: "San Siro, che emozione!"

Moreira: "San Siro, che emozione!"

02:43
Ederson: "Con il Var non si può sbagliare così…"

Ederson: "Con il Var non si può sbagliare così…"

03:12
Spalletti: "Kolo Muani grandissimo"

Spalletti: "Kolo Muani grandissimo"

01:14
Bremer: "Una buona reazione"

Bremer: "Una buona reazione"

01:02
CLIP SOCIAL 3 FALLI ATLETICO VS REAL FURIA MOURINHO 20/09 SRV

Ecco i due rossi mancati che hanno fatto impazzire Mourinho

00:19
CLIP MOURINHO FOGLIETTO CONFERENZA POST ATLETICO 20/09 SRV

Mourinho show contro l'arbitro: in conferenza con le foto dei falli

02:59
Atletico Madrid-Real Madrid 2-1: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 2-1: gli highlights

01:54
Esclusiva David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

I più visti di Atalanta

 Sarri

Sarri snobba la Juventus: "Non ho grandi ricordi di quel periodo", poi giustifica il rendimento dell'Atalanta

Sarri: "Non è una partita tra Spalletti e me. Noi allenatori non abbiamo il jostick"

DICH KESSIE SI PRESENTA ALL'ATALANTA PER SITO 7/9 DICH

Kessié si ri-presenta all'Atalanta: "Bergamo per me è casa, scelta di cuore"

Napoli implacabile: Osimeh ed Elmas rimontano la Dea, Spalletti in fuga

I tifosi del Milan a Gasp: "Non vinci un c...". Lui tira un panino

Magia di Kvaratskhelia e Rrahmani: il Napoli batte l'Atalanta e riparte

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:44
La vedova di Scirea sull'omaggio a Mazzola rovinato: "Dispiace tanto, è mondo senza rispetto"
1) CRISTIAN CHIVU: 43 partite (stagioni 2025/26 e 2026/27)
10:31
Inter, ci si rivede tra una settimana: Chivu dà sette giorni di riposo
Bremer contro l'Atalanta
10:31
Juventus, il tuo bomber è in difesa: Bremer ha numeri da record
10:22
Cagliari, Giulini: "Maldini talento pazzesco e meglio non guidare se si è bevuto"
Lautaro Martinez
10:21
Inter, la sosta "ritarda" il ritorno di Lautaro: il Toro ad Appiano due giorni prima del Parma