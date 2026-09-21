Atalanta, che flop Kessie: Dea rimontata e sempre battuta da quando è sceso in campo

Franck Kessie è stato l'oggetto del contendere tra Juventus e Atalanta negli ultimi giorni di mercato, ma, per adesso, a fare l'affare è stato chi lo ha visto sfumare. Certo, l'ivoriano "di ritorno" non è l'unico dei problemi della Dea e ha probabilmente bisogno di un po' di tempo per riabituarsi ai ritmi della Serie A. Queste tre settimana di sosta non potranno che fargli bene, ma finora è stato ben al di sotto delle attese dei tifosi e dello stesso Maurizio Sarri.