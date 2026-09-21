Atalanta, che flop Kessie: Dea rimontata e sempre battuta da quando è sceso in campo

Juventus-Atalanta: gli scatti del match
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Franck Kessie è stato l'oggetto del contendere tra Juventus e Atalanta negli ultimi giorni di mercato, ma, per adesso, a fare l'affare è stato chi lo ha visto sfumare. Certo, l'ivoriano "di ritorno" non è l'unico dei problemi della Dea e ha probabilmente bisogno di un po' di tempo per riabituarsi ai ritmi della Serie A. Queste tre settimana di sosta non potranno che fargli bene, ma finora è stato ben al di sotto delle attese dei tifosi e dello stesso Maurizio Sarri.
Statistiche alla mano, Kessie ha fatto il suo (secondo) debutto con la maglia della Dea, entrando in campo al posto di Ederson al 79' di Roma-Atalanta, con i bergamaschi avanti per 1-0. Da quel momento il tracollo: rimonta giallorossa e 2-1 finale. E' andata male anche quando l'ex Milan ha giocato da titolare: sconfitta casalinga per 2-1 contro il Cagliari e medesimo esito a Torino, con la Juventus che si è imposta per 2-0.
Davvero non un buon inizio per Kessie, su cui erano risposte molte aspettative, tanto che i Percassi avevano deciso di fare un importante investimento economico (stipendio da 4 milioni di euro a stagione) pur di strapparlo, da svincolato, a Spalletti. Investimento, che finora non ha ripagato e che sembra aver fatto un favore alla Juve, che puntando su Sarr al suo posto ha avuto maggiore fortuna.
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