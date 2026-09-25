Stasera Italia-Belgio dà il via al Mancini-bis

E il 'Mancio' non lo nasconde: "Le sensazioni sono sempre positive, l'Olimpico ci ha sempre accolto bene e poi dipenderà da noi. Dovremo essere bravi a portarli dalla nostra parte. L'obiettivo è giocare bene fin da subito, non sarà semplice perché abbiamo avuto due giorni per preparare questa partita. Le nazionali però sono così e dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e fare risultato, questa è l'unica medicina". Con quattro incontri in undici giorni il ct sarà costretto a ruotare gli uomini, ma nella sua testa in questo momento c'è un solo obiettivo: partire con una vittoria per iniziare a ricreare entusiasmo intorno alla Nazionale. Motivo per cui le scelte anti Belgio non sono state fatte in funzione della successiva trasferta in Turchia in programma lunedì sera a Bursa, ma comunque funzionali a mettere in difficoltà il più possibile la formazione di Van Bommel. "Si possono vedere Esposito e Kean insieme? Ci sono tutte le possibilità, i ragazzi sono pronti e hanno voglia di giocare. Vedremo, spero di fare le scelte giuste", si è augurato il ct che ha gli occhi pieni di passione e tensione. "Sarà emozionante come sempre, spero sarà una bella serata. Cosa non è cambiato è Coverciano, è sempre uguale". Il tifoso azzurro attende di tornare a sorridere.