Atalanta, Juric: "Lookman? Cose che succedono ogni domenica, felici della vittoria"

Il tecnico della Dea dopo la vittoria al Vélodrome: "Ci voleva un successo così"di Redazione
Ivan Juric ha spiegato così la tensione tra lui e Ademola Lookman al momento della sostituzione nel corso del vittorioso match col Marsiglia: "Sono le solite cose che commentiamo ogni domenica, è successo con De Bruyne a Napoli o da altre parti - le parole del tecnico dell'Atalanta a Sky -. I giocatori magari non accettano di uscire, ci sono reazioni scomposte e finisce là, si risolve in spogliatoio. Queste situazioni le abbiamo vissute tutti, succedono: a caldo si esagera un po', ma conta l'Atalanta e la squadra. Per il bene della squadra bisogna comportarsi bene: poi io capisco, non è un problema. Per me passa tutto, l'importante è l'Atalanta".
Poi sulla gara: "Abbiamo fatto una bella partita, siamo stati sfortunati negli episodi del rigore e del gol annullato e alla fine l'ultimo episodio già premiato. Grandissimo gol di Samardzic, siamo felici. Periodo negativo? Per me non è mancato un bel niente, a parte Udine la squadra ha sempre giocato bene. Con i risultati che non arrivano si crea un ambiente negativo, ma la squadra è sempre focalizzata su quello che deve fare".
Infine una nota di merito per Krstovic e uno sguardo al futuro immediato: "Devo fare i complimenti a Krstovic che ha fatto un gran lavoro permettendoci di pressare così. Per lunghi tratti abbiamo fatto bene anche la gestione della palla. Ci voleva una vittoria così, ora pensiamo al campionato dove dobbiamo risalire".