Atalanta, Juric: "Lookman? Cose che succedono ogni domenica, felici della vittoria"

Ivan Juric ha spiegato così la tensione tra lui e Ademola Lookman al momento della sostituzione nel corso del vittorioso match col Marsiglia: "Sono le solite cose che commentiamo ogni domenica, è successo con De Bruyne a Napoli o da altre parti - le parole del tecnico dell'Atalanta a Sky -. I giocatori magari non accettano di uscire, ci sono reazioni scomposte e finisce là, si risolve in spogliatoio. Queste situazioni le abbiamo vissute tutti, succedono: a caldo si esagera un po', ma conta l'Atalanta e la squadra. Per il bene della squadra bisogna comportarsi bene: poi io capisco, non è un problema. Per me passa tutto, l'importante è l'Atalanta".