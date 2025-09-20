Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Atalanta
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO TORINO-ATALANTA

Atalanta, Juric: "Lookman ci sarà col Torino, in allenamento ha fatto bene"

Il tecnico dei bergamaschi: "Ha parlato con me, lo staff e i compagni: è stato accolto bene"

20 Set 2025 - 13:50
© Getty Images

© Getty Images

Ora è ufficiale: Lookman torna tra i convocati dell'Atalanta. Ad annunciarlo è stato il tecnico dei bergamaschi, Ivan Juric, nella conferenza alla vigilia della sfida contro il Torino: "Ademola ha parlato con me, la squadra e il mio staff. E' stato accolto bene e da domani comincerà a essere disponibile. Per noi è un giocatore molto importante. Titolare? L'autonomia non è al massimo visto che si è allenato da solo, ma staremo a vedere. In allenamento ha fatto molto bene". Parole che chiudono definitivamente il caso, almeno sul fronte societario. Altro discorso, invece, quello che riguarda la tifoseria nerazzurra che ha espresso il proprio dissenso con uno striscione fuori dalla sede del Centro Sportivo di Zingonia: "11 reintegrato... Ma per noi rimani un ingrato", recita il messaggio firmato 'Vecchia guardia' col numero del giocatore barrato da una croce rossa.

Leggi anche

I tifosi dell'Atalanta non perdonano Lookman e a Zingonia spunta uno striscione: "Ingrato"

Detto della questione Lookman, per l'Atalanta il match col Torino, a quattro giorni dal ko in Champions contro il Psg, ha un peso specifico notevole: "Questa sconfitta ci deve dare una grande forza, ma dobbiamo fare meglio. La squadra è motivatissima considerando anche le cose buone fatte contro il Lecce." Assente Scamacca ("Non è ancora pronto: da valutare settimana prossima come sta"), in dubbio De Ketelaere: "Valuteremo anche le sue condizioni considerando i problemi avuti contro il PSG". Di certo Juric chiede un cambio di marcia alla sua squadra: "Non esistono partite facili,  ogni partita fa storia a se. Abbiamo avuto le stesse potenzialità di fare gol sia contro Pisa che Lecce, ma la differenza è stata la concretezza. Nelle difficoltà bisogna cercare di fare meglio".

atalanta
lookman
torino

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:48
DICH TOTTI SU DYBALA E ZACCAGNI 19/09 SRV

Totti: "Dybala non mi somiglia. Gasperini metti in 'gabbia' Zaccagni"

01:05
DICH CUESTA PRE CREMO 20/9 DICH

Cuesta: "A che punto è il Parma? Una squadra è come una bottiglia di acqua"

01:39
DICH CHIVU PRE SASSUOLO 20/9 DICH

Chivu: "Il rumore dei nemici? Fa parte del gioco..."

01:08
Fabio Grosso

Grosso: "Inter ostacolo grande, sarà difficilissima"

01:23
Le parole di Da Cunha

Da Cunha: il perno del centrocampo del Como

01:32
Domani Cremonese-Parma

Domani Cremonese-Parma

01:15
Fiorentina, avvio lento

L'avvio lento della nuova Fiorentina

01:30
Bologna, arriva il Genoa

Bologna, arriva il Genoa

01:46
Domani Lazio-Roma

Lazio-Roma: Sarri sogna l'aggancio nel derby con Gasp

01:58
Il Milan a Udine

Il Milan a Udine

02:10
Oggi Verona-Juventus

Oggi Verona-Juventus

01:40
Di Gregorio titolare

Di Gregorio titolare

01:34
DICH TOTTI SUL LAZIO-ROMA 19/09 SRV

Totti: "Vi spiego il derby di Roma…"

01:49
DICH TONI SU JUVE / DI GREGORIO / VLAHOVIC 19/09 SRV

Toni: "Nessuno come Vlahovic in area. Di Gregorio? Non tutta colpa sua"

00:18
DICH TOTTI SU NAZIONALE E GATTUSO 19/09 SRV

Totti: "Gattuso ct? Mi fa strano…"

00:48
DICH TOTTI SU DYBALA E ZACCAGNI 19/09 SRV

Totti: "Dybala non mi somiglia. Gasperini metti in 'gabbia' Zaccagni"

I più visti di Atalanta

Lookman fa pace con l'Atalanta: si allena in gruppo dopo chiarimento con Juric e squadra

Carnesecchi salva come può, ma col Psg non c'è match per la Dea

Juric: "Differenza abissale, ma ci sono anche spunti positivi". CDK-Scalvini ko, la situazione

I tifosi dell'Atalanta non perdonano Lookman e a Zingonia spunta uno striscione: "Ingrato"

De Ketelaere illumina l'Atalanta di Juric: doppietta nel 4-1 al Lecce, gioia per Scalvini e Zalewski

Lookman diserta l'allenamento, Juric: "Non ci sarà col Lecce, voglio altro a livello umano: spirito, umiltà, responsabilità"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:20
Juve, l'ex Toni: "Vlahovic ha un'unica colpa: guadagna troppo. Ma..."
14:29
Lazio, Pedro: "Derby chance per ripartire"
13:39
Parma, lesione alla coscia destra per Valenti
13:19
Sassuolo, Grosso: "Inter ostacolo grande, sarà gara difficilissima"
12:14
Cagliari, partenza super: meglio di così solo ai tempi di Riva