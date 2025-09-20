Atalanta, Juric: "Lookman ci sarà col Torino, in allenamento ha fatto bene"

Ora è ufficiale: Lookman torna tra i convocati dell'Atalanta. Ad annunciarlo è stato il tecnico dei bergamaschi, Ivan Juric, nella conferenza alla vigilia della sfida contro il Torino: "Ademola ha parlato con me, la squadra e il mio staff. E' stato accolto bene e da domani comincerà a essere disponibile. Per noi è un giocatore molto importante. Titolare? L'autonomia non è al massimo visto che si è allenato da solo, ma staremo a vedere. In allenamento ha fatto molto bene". Parole che chiudono definitivamente il caso, almeno sul fronte societario. Altro discorso, invece, quello che riguarda la tifoseria nerazzurra che ha espresso il proprio dissenso con uno striscione fuori dalla sede del Centro Sportivo di Zingonia: "11 reintegrato... Ma per noi rimani un ingrato", recita il messaggio firmato 'Vecchia guardia' col numero del giocatore barrato da una croce rossa.