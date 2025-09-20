Atalanta, Juric: "Lookman ci sarà col Torino, in allenamento ha fatto bene"

Il tecnico dei bergamaschi: "Ha parlato con me, lo staff e i compagni: è stato accolto bene"
Ora è ufficiale: Lookman torna tra i convocati dell'Atalanta. Ad annunciarlo è stato il tecnico dei bergamaschi, Ivan Juric, nella conferenza alla vigilia della sfida contro il Torino: "Ademola ha parlato con me, la squadra e il mio staff. E' stato accolto bene e da domani comincerà a essere disponibile. Per noi è un giocatore molto importante. Titolare? L'autonomia non è al massimo visto che si è allenato da solo, ma staremo a vedere. In allenamento ha fatto molto bene". Parole che chiudono definitivamente il caso, almeno sul fronte societario. Altro discorso, invece, quello che riguarda la tifoseria nerazzurra che ha espresso il proprio dissenso con uno striscione fuori dalla sede del Centro Sportivo di Zingonia: "11 reintegrato... Ma per noi rimani un ingrato", recita il messaggio firmato 'Vecchia guardia' col numero del giocatore barrato da una croce rossa.
Detto della questione Lookman, per l'Atalanta il match col Torino, a quattro giorni dal ko in Champions contro il Psg, ha un peso specifico notevole: "Questa sconfitta ci deve dare una grande forza, ma dobbiamo fare meglio. La squadra è motivatissima considerando anche le cose buone fatte contro il Lecce." Assente Scamacca ("Non è ancora pronto: da valutare settimana prossima come sta"), in dubbio De Ketelaere: "Valuteremo anche le sue condizioni considerando i problemi avuti contro il PSG". Di certo Juric chiede un cambio di marcia alla sua squadra: "Non esistono partite facili, ogni partita fa storia a se. Abbiamo avuto le stesse potenzialità di fare gol sia contro Pisa che Lecce, ma la differenza è stata la concretezza. Nelle difficoltà bisogna cercare di fare meglio".
