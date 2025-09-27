Atalanta, Juric: "Contento dell'inizio stagione. Anno scorso brutto ma oggi sono più bravo"

Ivan Juric contento al termine del match dell'Allianz Stadium dove l'Atalanta ha fermato sull'1-1 la Juventus mantenendo l'imbattibilità in campionato: "Nei primi 20 minuti meglio loro, specialmente sulle seconde palle e nei rimpalli. Non avevo la sensazione che potessimo prendere gol. Sono molto soddisfatto e contento per il gioco, per lo spirito, per i ragazzi giovani che hanno giocato molto bene. Sono soddisfatto dall'inizio della stagione, ci mancano due punti col Pisa, dove abbiamo creato il mondo e non siamo riusciti a vincerla, e sarebbe stato perfetto come cammino. Siamo soddisfatti e contenti, ora pensiamo a Bruges (martedì in Champions League, ndr)".