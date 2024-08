Atalanta, Gasperini: "Risultato negativo, il nostro campionato inizierà dopo la sosta"

ATALANTA

Il tecnico dei bergamaschi dopo il pesante ko con l'Inter: "I primi dieci minuti hanno determinato la partita"

© Getty Images Gian Piero Gasperini ha commentato così il pesante ko della sua Atalanta contro l'Inter: "I primi 10 minuti hanno determinato la partita, anche l'umore e il morale della squadra - le parole del tecnico dei bergamaschi a Dazn -. Dopo la sosta potremo contare su tutti, oggi eravamo numericamente in difficoltà, specialmente in difesa. Il nostro campionato inizierà davvero dopo la sosta. Pur nel risultato fortemente negativo ho visto comunque dei ragazzi che hanno cercato di tenere il campo fino alla fine. Nel primo tempo per lunghi tratti abbiamo provato a creare, devo cercare di attaccarmi alle cose buone fatte e da qui ripartire, con l'organico al completo".

La squadra, dunque, è ancora tutta da plasmare: "L'estate era partita bene, con ottime operazioni in uscita e ottime plusvalenze, c'è stata la disponibilità per investire, anche se la maggior parte dei giocatori è arrivata solo nelle ultime settimane. Se la squadra sarà migliore dell'anno scorso alla quarta giornata? Non so, abbiamo perso giocatori che valevano tanto, anche a causa degli infortuni, dopo la sosta ripartiremo. Abbiamo 10-11 nuovi e dovremo metterli nelle condizioni di giocare al meglio, dovremo un po' sperimentare in campionato, facendo ciò che non siamo riusciti a fare fin qui".