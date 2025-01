Atalanta, i Percassi: "Koopmeiners ha sbagliato atteggiamento, De Ketelaere è un esempio"

Poi qualche battuta sul rapporto con Gasperini. "Gli anni parlano per lui, ha battuto tutti i record - hanno spiegato Antonio e Luca Percassi soffermandosi su un momento chiave per l'allenatore a Bergamo -. La Roma ha avuto ambizioni importanti per lui in passato, lo ha cercato davvero. Quella del Napoli invece mi è sembrata più un'operazione mediatica". "Anche il suo ingaggio fu un po' particolare - ha continuato Antonio -. Ci chiama Preziosi e insiste per vederci a cena. Lo portiamo da Vittorio e per tutta la sera non capiamo dove vuole andare a parare. Prima di congedarsi ci dice: ho un allenatore della Madonna da proporvi! Era Gasperini, ancora sotto ingaggio con il Genoa. Il dubbio ci venne: questo vuole tirarci un pacco. E Pozzo, a cose fatte, ci prendeva in giro: bell’amico Preziosi. Invece lo abbiamo dovuto ringraziare". "Gasperini fu veramente sull'orlo dell'esonero il primo anno a Bergamo? Non era una situazione facile. Perse le prime 4 partite su 5. Aveva contro tutta la città e i tifosi". "A un certo punto decisi di parlare alla squadra: 'Non azzardatevi a pensare che mandiamo via lui - ha aggiunto Antonio Percassi -. Lui è qui e continuerà a starci. Vedete di darci retta, altrimenti mandiamo via voi'. Guarda caso vinciamo la partita con il Crotone... E da lì inizia la risalita".