Atalanta, Gasperini: "Tre punti importantissimi su un campo difficile"

QUI ATALANTA

Dopo la vittoria in rimonta contro la Fiorentina, Gian Piero Gasperini è soddisfatto. "Sono stati tre punti importantissimi - ha spiegato il tecnico dell'Atalanta -. Era un campo difficile, non vincevamo qui da 27 anni". "E' stata una gara difficile, in cui siamo andati anche in svantaggio - ha aggiunto -. Ma abbiamo insistito sul nostro gioco e globalmente abbiamo fatto meglio della Viola, credendo sempre di poter raddrizzare la partita". Gasperini: "Vittoria importante dopo 27 anni"

"Non è facile giocare sempre al meglio e va considerato il valore dell'avversario - ha continuato Gasperini -. Siamo andati in svantaggio dopo aver fallito un paio di occasioni importanti con Pasalic e poi siamo riusciti a rimontare stando attenti anche a evitare di subire i contropiedi della Fiorentina". Poi qualche battuta sulla prestazione di Gomez e Zapata. "Il Papu per noi è una risorsa. A seconda dei momenti della gara può fare il terzo attaccante oppure muoversi come un centrocampista e fare il riferimento nella costruzione del gioco - ha spiegato il tecnico della Dea -. Ha la grande capacità di svolgere entrambi i ruoli e di fare giocate differenti". "Duvan ha bisogno di giocare - ha continuato Gasp -, Sembrava più affaticato nel primo tempo, ma ha fatto gol e nella ripresa è cresciuto. La sua presenza conta molto per noi. Ha margini di crescita quando ritroverà la condizione".

Vedi anche Calcio Serie A: Fiorentina-Atalanta 1-2, Gasp fa festa con Malinovskyi

Quanto all'accoglienza "calorosa" del pubblico viola, Gasperini vuol voltare pagina. "La maglietta con la scritta 'Gasp sono uno di loro'? E' stata una bella presa in giro dei tifosi. L'altra volta avevamo un po' esagerato. Gli sfottò e gli insulti ci stanno anche, basta che non ci siano eccessi. Spero che Firenze torni a sostenere la sua squadra e a preoccuparsi meno degli avversari".

Sui segreti dell'Atalanta e sui tanti giocatori arrivati, cresciuti e migliorati a Bergamo, il tecnico nerazzurro ha le idee chiare. "Ci sono tante componenti che funzionano alla Dea - ha spiegato -. I giocatori che arrivano a Bergamo hanno grande entusiasmo. Alcuni di loro sono poco conosciuti e vedono nell'Atalanta una possibilità di crescita. Una crescita che arriva grazie alla società, al gioco, agli allenamenti e ai tifosi. La gente ci chiede di fare belle prestazioni e stiamo andando oltre le aspettative".

Infine qualche parola su alcuni giocatori ceduti dall'Atalanta: "Barrow, Pessina, Ibanez, Kulusevski per noi erano giocatori molto forti, ma era difficile farli giocare con continuità. In quei ruoli abbiamo gente come Ilicic, Zapata, Gomez. Ma sono giocatori di valore che stanno facendo bene in altre squadre". "Sono state delle pedine importanti anche per la società - ha concluso Gasperini -. Barrow è cresciuto qui da noi e abbiamo un grande affetto nei suoi confronti. Lo stesso con Pessina. Sono persone e giocatori straordinari, anche con una grandissima formazione ed educazione".