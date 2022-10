Atalanta, Gasperini: "Siamo in testa e cercheremo di starci il più possibile"

QUI ATALANTA

"La classifica dà entusiasmo a tutti. Siamo soddisfatti di questo percorso supportato dai risultati e dai punti"

© Getty Images Dopo la vittoria in rimonta contro il Sassuolo, Gian Piero Gasperini è soddisfatto. "E' una bella soddisfazione essere in testa al campionato - ha spiegato a Sky Sport -. E' una posizione importante dopo dieci partite che non sono pochissime". "La classifica dà entusiasmo a tutti e la squadra sta crescendo sul piano del gioco e della condizione - ha aggiunto -. Ora siamo in vetta e cercheremo di starci il più a lungo possibile".

"Il percorso di questa squadra è straordinario, nessuno avrebbe scommesso su di noi. Anche il risultato di stasera è straordinario, la squadra sta crescendo sul piano del gioco e sono soddisfatto di questo - ha continuato -. Stasera c'erano in campo giovani che stanno migliorando in personalità"

"L'anno scorso nel ritorno al di là degli episodi abbiamo perso delle gare in casa in cui attaccavamo molto e non eravamo prolifici, sicuri e tecnici come in passato sottoporta - ha proseguito il tecnico della Dea -. Quest'anno non sapevamo che campionato fare, se vincere o se fare i 40 punti. Quindi siamo partiti più bassi e più coperti approfittando delle ripartenze e delle palle lunghe". "La mia strada però è sempre la stessa - ha aggiunto -. Stasera abbiamo fatto un buon primo tempo, ma dobbiamo concretizzare di più. Abbiamo giocato molto al limite dell'area, ma siamo mancati di precisione".

"E' troppo presto per sapere che campionato potremo fare - ha continuato Gasperini -. Non abbiamo sogni particolari". "Incontrando tutte le squadre sapremo se potremo competere. Per ora abbiamo incontrato il Milan, la Roma e l'Udinese e ora ne affronteremo altre - ha aggiunto -. Sono gare che ti danno la sensazione di quanto si può essere competitivi". "Noi faremo bene la nostra parte, poi dove arriveremo serviranno ancora diverse gare - ha continuato -. Molto dipenderà dalla crescita che farà la squadra".

Poi qualche battuta sui tecnici in Serie A allenati ai tempi del Genoa. "Bocchetti, Palladino, Juric Thiago Motta? E' una bellissima soddisfazione. Auguro loro una grande carriera. Con alcuni ho vissuto tanti anni belli col Genoa - ha spiegato Gasperini - Al Genoa è stata un'annata straordinaria. Non siamo andati in Champions solo per lo scontro diretto. Sono passati 14 anni, ma giocavamo un gran calcio. La squadra ci teneva e loro se lo sono portati dietro come esperienza".