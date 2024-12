Atalanta, Gasperini: "Siamo in fiducia e c'è entusiasmo. Serata molto positiva"

Dopo la prova di forza contro il Cesena in Coppa Italia, Gian Piero Gasperini è soddisfatto. "Siamo in un momento di fiducia e anche l'approccio stasera è stato molto positivo con qualche ragazzo nuovo e giocatori che avevano bisogno di giocare 90' - ha spiegato il ecnico dell'Atalanta ai microfoni di Mediaset -. Abbiamo recuperato anche qualche infortunato come Zappacosta. E' stata una bella serata per noi, molto positiva". "Abbiamo grande spirito, entusiasmo, fiducia e un pubblico straordinario - ha aggiunto -. E' un periodo molto positivo". "Cerchiamo sempre di migliorare sul piano tecnico. Su motivazioni, atteggiamenti e voglia di fare siamo già molto avanti - ha proseguito -. Il piano tecnico non si finisce mai di migliorarlo".