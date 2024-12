Coppa Italia, Atalanta-Cesena 6-1: la Dea incanta e vola ai quarti

LE STATISTICHE

L’Atalanta ha eguagliato il suo più largo successo nella storia della Coppa Italia: cinque gol di scarto, come contro l’Alessandria nel 1959 e la Reggina nel 1972.

L’Atalanta ha raggiunto i quarti di finale di Coppa Italia per la quinta stagione consecutiva (dal 2020/21) - in precedenza ci era riuscita per massimo due annate di fila.

L’Atalanta ha vinto 11 delle ultime 12 gare tra tutte le competizioni (1P), segnando in media più di tre gol a partita (37 reti nel parziale).

Questa è la terza volta in questa stagione che l'Atalanta segna almeno quattro gol in un primo tempo (vs Hellas Verona, Young Boys e Cesena), più di qualsiasi altra squadra della Serie A tra tutte le competizioni.

Charles De Ketelaere ha realizzato cinque marcature multiple da inizio 2024 in tutte le competizioni con l'Atalanta, tra i giocatori della Serie A solo Dusan Vlahovic (sei) ha fatto meglio in questo anno solare.

Considerando tutte le competizioni, Charles De Ketelaere ha segnato sei gol nelle ultime sei presenze, gli stessi realizzati nelle precedenti 40 gare giocate con la Dea tra campionato e coppe.

Solo Mateo Retegui (18) ha partecipato a più gol di Charles De Ketelaere (17 - otto gol e nove assist) tra i giocatori della Serie A in questa stagione tra tutte le competizioni – segue Ademola Lookman a quota 16.

Lazar Samardzic ha segnato la sua prima doppietta in una gara ufficiale da quando milita nella massima serie italiana; non era mai riuscito, inoltre, a partecipare a tre gol in una partita.

Per la prima volta Lazar Samardzic ha preso parte ad almeno una rete (doppietta e assist stasera) con la maglia dell'Atalanta in una gara ufficiale giocata da titolare - tutte le precedenti cinque partecipazioni con la Dea erano arrivate da subentrato.

Marco Brescianini ha segnato in 15 presenze in questa stagione tra tutte le competizioni solo un gol in meno (tre vs quattro) rispetto a quelli realizzati in 40 gare giocate nel 2023/24.

Nicolò Zaniolo ha preso parte a cinque gol in questa stagione in 16 gare ufficiali disputate, di cui quattro (tre reti, un assist) nelle ultime sette presenze.

Gli unici due gol di Davide Zappacosta in Coppa Italia sono arrivati nell'arco delle sue sette presenze con l'Atalanta nella competizione.

Rafael Tolói è arrivato stasera a 300 presenze in tutte le competizioni con l'Atalanta.