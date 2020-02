Atalanta, Gasperini: "Siamo convinti di poter arrivare ancora in Champions"

QUI ATALANTA

"Se è fatta per il quarto posto? E' una vittoria importante. Possiamo giocarcela, possiamo tornare in Champions. C'è la convinzione che possiamo arrivare davanti alla Roma". Così il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini dopo il successo per 2-1 in rimonta sui giallorossi. "Quello che stiamo vivendo noi in questo stadio e anche in trasferta è meraviglioso. Anche mercoledì a San Siro con il Valencia sarà così. E' una grande spinta".

Palomino e Pasalic ribaltano Dzeko: terzo k.o. di fila per Fonseca





"Abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo a essere più pericolosi, serviva ridare equilibrio a centrocampo. Il gol di Pasalic fatto dopo 19 secondi dal suo ingresso è casuale ma c'era da cambiare - ha spiegato Gasperini nel dopo partita a Dazn - Abbiamo alternative in quel reparto e dobbiamo trovare con loro le soluzioni. Abbiamo centrocampisti con grande propensione al gol e così riusciamo a variare di più i ruoli. A volte fanno anche gli attaccanti esterni". E ancora: "Quello che stiamo vivendo nel nostro stadio è meraviglioso. Sarà cosi' anche a San Siro contro il Valencia, ci sono già 40 mila biglietti venduti. E' una città che si sposta. Il Valencia è tra le squadre che ci auguravamo di incontrare ma sarà una bella lotta. Non sarà facile, ma è una gara esaltante".



"L'obiettivo è quello di entrare di nuovo in Champions League perchè ci da prestigio, oggi è stata una grande vittoria contro una squadra importante". Parole del Papu Gomez a Dazn dopo la vittoria il rimonta dell'Atalanta sulla Roma che rafforza il quarto posto in classifica dei bergamaschi. "E' un bel mattone che mettiamo. Siamo una squadra che fino all'ultimo minuto continua a correre - ha proseguito - Oggi è stato un bel regalo di compleanno mentre mercoledì sarà una bella partita per poterci giocare la qualificazione a Valencia".