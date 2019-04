Atalanta, Gasperini: "Sfruttare il calendario per arrivare in alto"

03/04/2019

L' Atalanta si ritrova in lotta non solo per l'Europa, ma addirittura per la Champions League e Gian Piero Gasperini sa che il momento è decisivo. "Il primo grande obiettivo da qui alla fine del campionato è migliorare il rendimento casalingo: se sapremo sfruttare il nostro calendario casalingo, potremo arrivare in alto. Questo è il momento decisivo per tutti e i risultati pesano veramente tanto: chi prende ora una posizione di vantaggio, ha la possibilità di difenderla nelle ultime giornate. E vincere le partite in questo periodo della stagione, ti fa fare un salto doppio", ha detto.

"Siamo virtualmente sesti, considerando che la Lazio deve ancora recuperare in casa con l'Udinese. Ma sono difficili anche le partite con le squadre fuori classifica, che vogliono chiudere il più in alto possibile, o con la disperazione di salvarsi", ha aggiunto.



Nonostante i cinque diffidati Freuler, Gomez, Ilicic, Masiello e Zapata, Gasperini non pensa al turnover. "La mia intenzione è schierare sempre la squadra migliore, non penso già all'Inter. Il test più importante è la partita, per il resto negli allenamenti cerco di capire chi sta meglio e chi può darmi di più. Non faccio le scelte misurando il minutaggio col bilancino. Toloi? Spero che sia recuperabile per domenica", ha confermato.



A Bergamo arriverà un Bologna in grande salute: "Mihajlovic è stato molto bravo a dare un cambio di marcia al Bologna, ha costruito una formazione equilibrata ma molto offensiva. Oltre tutto in questo momento del campionato, ogni partita può diventare difficile. Penso alla gara pareggiata con il Chievo, ma vedo che è per tutti così. Soprattutto nelle partite in casa dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni che ultimamente ci sono mancate, come le palle inattive che possono essere un valore importante per noi".