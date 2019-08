Atalanta, Gasperini: "Ripartiamo da zero. Ambizioni? La salvezza..."

ATALANTA

"Ripartiamo da zero, quello che abbiamo fatto lo scorso anno rimane. Gli obiettivi li cercheremo strada facendo, non possiamo dire che giochiamo per scudetto, Champions o Europa. Le nostre ambizioni? La salvezza! Speriamo di partire meglio rispetto all'anno scorso". Parole del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia dell'esordio in campionato in casa della Spal. "Ha ragione il presidente: 40 punti, se bastano, e poi tutto il resto".

"Aver confermato la squadra dell'anno scorso per noi è sicuramente un vantaggio. Siamo in grado di affrontare le partite subito con delle conoscenze maggiori", ha aggiunto Gasperini. Sulla partita: "Abbiamo Ilicic e Castagne fuori. Zapata gioca, Muriel partirà dalla panchina, ha avuto un po' di febbre. Domani è una gara particolare, Ci aspetta subito una partita impegnativa, con delle incognite e delle difficoltà. non solo perché è la prima del campionato ma anche per il valore della Spal. Arriviamo con le motivazioni giuste. Sarà importante l'approccio ma anche la voglia di fare risultato". "Mercato chiuso? Non lo so, Noi siamo questi. Se arriverà qualcuno vedremo. Il mercato aperto a inizio campionato è una follia".

