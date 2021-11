Atalanta, Gasperini: "Questa vittoria è un regalo per tutti"

QUI ATALANTA

Il tecnico dei bergamaschi: "Zapata? E' un grandissimo, è cresciuto come maturità e fiducia in se stesso giocando sempre ad alto livello"

Dopo la vittoria con la Juve allo Stadium, Gasperini sorride e sottolinea le qualità dell'Atalanta. "E' un regalo per tutti. E' stata una partita fisica, molto combattuta, che l'Atalanta ha giocato almeno alla pari - ha spiegato il tecnico della Dea -. Si sono dette tante cose sull'Atalanta, ma l'Atalanta marcia bene dall'inizio". E ancora: "Non ho mai visto un'Atalanta in difficoltà. In passato c'è stato un momento d'emergenza, questo sì, con tanti infortuni ma il calcio è così - ha aggiunto -. Assenze che abbiamo pagato, ma la squadra ha sempre giocato su ritmi buoni e ha risposto bene".

Il tecnico dei nerazzurri parla poi degli infortunati: "Gosens? Purtroppo serve pazienza, ha avuto un infortunio molto lungo ma non vogliamo rischiare perché il problema è abbastanza serio", ha continuato Gasperini.



Infine sulla crescita della squadra: "Questi anni ci hanno dato consapevolezza e maturità, giocando su campi difficili e contro squadre forti. Abbiamo preso qualche scoppola ma siamo cresciuti e ora siamo sempre in grado di affrontare le partite, anche con squadre di assoluto valore. Stasera siamo riusciti a tenere il risultato in una gara molto equilibrata. Zapata? E' un grandissimo, è cresciuto come maturità e fiducia in se stesso giocando sempre ad alto livello. Quando pensavamo fosse già molto in alto, quest'anno ci sta ancora sorprendente ed è straordinario come sta giocando", ha concluso.