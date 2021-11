Serie A, Juve-Atalanta 0-1: decide una rete di Zapata

JUVE-ATALANTA 0-1

All'Allianz Stadium la Dea vince e consolida il quarto posto: bianconeri inchiodati a quota 21. Nel recupero traversa di Dybala

Settimana da incubo per la Juve. Dopo il tonfo in Champions col Chelsea e l'inchiesta sulle plusvalenze sospette, nella 14.ma giornata di Serie A la Juve perde 1-0 con l'Atalanta e resta attardata in classifica. All'Allianz Stadium gara tirata e molto fisica. Nel primo tempo Zapata (28') sblocca il match con un destro potente, poi nella ripresa i bianconeri aumentano i giri, ma non sfondano e nel recupero centrano una traversa con Dybala. Juve-Atalanta: le foto del match Getty Images

LE PAGELLE

Dybala 6: gioca in punta di piedi partendo da destra, poi si sposta al centro dell'attacco. Qualche buona intuizione soprattutto tra le linee, ma rimane troppo lontano dalla porta. Nel recupero centra la traversa su punizione

Chiesa 5,5: Allegri lo piazza a sinistra nel tridente, ma non brilla. Prova a spaccare la gara con i suoi strappi, ma Toloi è attento e gli concede pochissimo. Fuori nell'intervallo per un problema fisico

Rabiot 5: lento, disordinato e poco lucido nelle scelte. Dalla sua parte la Juve non ringhia e soffre il maggior dinamismo della Dea. Nella ripresa impegna Musso con un sinistro dal limite, ma è l'unico guizzo del match

Morata 5: corre, lotta e fa a sportellate, ma non basta per evitare i fischi al cambio. Troppo confusionario e il gol di Zapata è innescato da un suo errore

Zapata 7: potenza pura e gran senso della posizione. L'Atalanta si appoggia alla sua fisicità per sfondare e lui spacca la porta alla prima occasione buona. Sette partite, sette gol: una sentenza

Toloi 6,5: nel primo tempo si prende cura di Chiesa e non sbaglia niente. Nella ripresa marca stretto Morata e Kean

Zappacosta 6,5: insieme a Toloi presidia la corsia destra facendosi trovare spesso pronto ad appoggiare la manovra e ad andare al cross puntando Alex Sandro



IL TABELLINO

JUVENTUS-ATALANTA 0-1

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie (19' st Kean), Locatelli, Rabiot; Chiesa (1' st Bernardeschi), Morata (40' st Kaio Jorge), Dybala.

A disp.: Perin, Pinsoglio, Chiellini, Arthur, Pellegrini, Rugani, Bentancur, Kulusevski, De Winter. All.: Allegri

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta (25' st Palomino), De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi (42' st Koopmeiners), Pessina (15' st Pasalic); Zapata.

A disp.: Rossi, Sportiello, Muriel, Pezzella, Hateboer, Scalvini, Miranchuk, Ilicic, Piccoli. All.: Gasperini

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 28' Zapata (A)

Ammoniti: Cuadrado, Rabiot, Bernardeschi, Locatelli (J); Freuler, Malinovskyi, Zappacosta, Demiral, Djimsiti (A)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• L'Atalanta non vinceva in trasferta contro la Juventus in Serie A dall'ottobre 1989 (1-0 con gol di Claudio Caniggia).

• L’Atalanta è la squadra che ha vinto in percentuale più trasferte in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 86% (6/7).

• La Juventus ha perso tre gare casalinghe in questo campionato, nella sua storia in Serie A solo nel 1956/57 e nel 1948/49 aveva registrato altrettante sconfitte dopo le prime sette partite interne in una singola stagione nel torneo.

• La Juventus ha perso tre match casalinghi in questo campionato in sette gare, tanti quanti in tutta la scorsa stagione di Serie A (in 19 partite).

• A partire dall'inizio del 2017 Duván Zapata è il giocatore che ha realizzato più gol contro la Juventus (8 in 11 sfide) in tutte le competizioni.

• A partire dallo scorso ottobre solo Robert Lewandowski (12) ha segnato più di Duván Zapata (9 reti in 11 match) nei maggiori cinque campionati europei in tutte le competizioni.

• Duván Zapata ha trovato il gol in tutte le sue ultime sette presenze in tutte le competizioni, la seconda striscia in gol più lunga per il colombiano con la maglia dell'Atalanta (dopo la striscia di 10 terminata nel gennaio 2019).

• Leonardo Bonucci eguaglia Giampiero Boniperti, entrambi 459 match, all'8° posto dei giocatori con più presenze nella storia della Juventus in tutte le competizioni.

• L'Atalanta (16) è la squadra che ha segnato più gol nel 1° tempo di questa Serie A.