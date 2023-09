Atalanta, Gasperini: "Non sottovalutiamo il Rakow. Dispiace per Scamacca"

VERSO ATALANTA-RAKOW

Il tecnico nerazzurro alla vigilia del debutto in Europa League: "Magari ora allenerò Musso e Carnesecchi sui calci d'angolo a favore..."

"Bello ritornare in Europa League, questa partecipazione dopo un anno di stop ce la siamo conquistata. I rivali polacchi? Ormai nessuna squadra italiana può permettersi di prendere sottogamba nessuno, il livello in Europa si è alzato di molto. Il Rakow ha vinto il campionato in Polonia, è una squadra abituata a vincere come lo Sturm Graz. Il girone non è così duro e speriamo fortemente di superare il turno". Così il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della 'prima' in Europa contro i polacchi del Rokow: "Scamacca? Dispiace per il suo infortunio, sono cose che capitano. Con questa continuità di partite vediamo che gli infortuni aumentano un po' per tutti. Chi lo sostituirà? Devo fare la scelta giusta, la partita va vista nei 90', ed essendoci cinque sostituzioni dobbiamo giocarla sotto tutti gli aspetti. Magari ora allenerò Musso e Carnesecchi sui calci d'angolo a favore" ha poi scherzato ricordando il gol di Provedel.

Gasperini si è poi soffermato sulle ultime gare dei nerazzurri: "Una identità precisa la squadra ce l'ha, è una squadra consolidata da tempo ma gli anni passano. In attacco puntavamo a qualcosa di nuovo, ma sono out Touré e Scamacca che comunque può rientrare a breve anche se fermarsi 20 giorni significa saltare cinque partite. Questa è una fase iniziale del campionato dove qualche amnesia ci è costata cara ma la squadra ha fatte ottime cose".

Atalanta squadra europea? "Abbiamo sempre avuto uno spogliatoio molto forte, in questo inizio di campionato ci sono stati momenti di calo, quasi di rassegnazione, ma molto poco se vedo la globalità delle partite. In Europa ogni partita è importante, c'è un'attenzione generale più alta, ma è più alto anche il ritmo. Ci fa molto piacere, è frutto di un campionato, quello scorso, dove ci siamo guadagnati sul campo questa qualificazione. Speriamo di ripartire con la stessa attesa e lo stesso entusiasmo per creare un bel percorso".

TOLOI: "OBIETTIVO ANDARE PIÙ AVANTI POSSIBILE"

In conferenza insieme al tecnico Gasperini anche Rafa Toloi: "Sentire la crescita che ha avuto questa squadra è davvero straordinario, è frutto di un lavoro incredibile. Per noi significa tanto questa competizione, il nostro obiettivo è andare più avanti possibile. Il nostro girone non è facile, ci sono due squadre che hanno vinto il loro campionato, lo Sporting ha una grande tradizione noi siamo fiduciosi e stiamo lavorando bene. Cercheremo di andare più avanti possibile". "Firenze stata una sconfitta pesante - ha aggiunto - per mezz'ora abbiamo fatto bene. Dispiace perché nei gol che abbiamo preso eravamo tutti schierati, ma ora dobbiamo pensare a questa partita, vogliamo iniziare bene in questa competizione, stiamo già lavorando sugli errori fatti".

