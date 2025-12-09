Palladino: "Serata magica davanti ai nostri tifosi, ma dobbiamo mettere questo spirito sempre"

Una serata da ricordare per l'Atalanta e per Raffaele Palladino, che cancella le difficoltà in campionato e vola nei quartieri altissimi della Champions League. Battendo il Chelsea campione del mondo, la Dea ha scritto un'altra pagina della sua storia. "Sono molto felice, è stata una serata magica davanti ai nostri tifosi. Sono rimasto impressionato dalla qualità del Chelsea, questo dà valore ai nostri valori. Spero che quello di sabato in campionato (la sconfitta a Verona, ndr) sia stato solo un episodio. Dobbiamo mettere questo spirito sempre. Abbiamo giocato una partita perfetta, con solo un giorno per prepararla, siamo stati molto bravi. Godiamoci la serata, però l'importante ora è la partita di sabato", ha detto il tecnico dei bergamaschi.