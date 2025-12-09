Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Atalanta
HomeMercatoVideoFotoRosa
ATALANTA

Palladino: "Serata magica davanti ai nostri tifosi, ma dobbiamo mettere questo spirito sempre"

Il tecnico della Dea dopo il successo sul Chelsea: "Godiamoci la serata, però l'importante ora è la partita di sabato"

di Alberto Gasparri
09 Dic 2025 - 23:48
1 di 42
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Una serata da ricordare per l'Atalanta e per Raffaele Palladino, che cancella le difficoltà in campionato e vola nei quartieri altissimi della Champions League. Battendo il Chelsea campione del mondo, la Dea ha scritto un'altra pagina della sua storia. "Sono molto felice, è stata una serata magica davanti ai nostri tifosi. Sono rimasto impressionato dalla qualità del Chelsea, questo dà valore ai nostri valori. Spero che quello di sabato in campionato (la sconfitta a Verona, ndr) sia stato solo un episodio. Dobbiamo mettere questo spirito sempre. Abbiamo giocato una partita perfetta, con solo un giorno per prepararla, siamo stati molto bravi. Godiamoci la serata, però l'importante ora è la partita di sabato", ha detto il tecnico dei bergamaschi.

Si può sognare? "Qualificarci tra le prime otto sarebbe qualcosa di straordinario, di unico".

palladino
atalanta
champions league

Ultimi video

00:37
MCH ALLENAMENTO LUKAKU 09/12 MCH

Napoli, Lukaku torna ad allenarsi. Faccia a faccia con Conte

02:59
DICH DE ROON POST ATALANTA-CHELSEA DICH

De Roon: "Orgogliosi della prestazione, 90 minuti pazzeschi"

02:12
DICH ZAPPACOSTA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Zappacosta: "Una grande vittoria che ci darà slancio anche in campionato"

01:59
DICH CONTE PRE BENFICA DICH

Conte: "Massima voglia e concentrazione: il Benfica arriva da ottima prestazione"

00:33
DICH NERES SU BENFICA DICH

Neres: "Questo nuovo modulo mi ha dato più fiducia, allo stadio Da Luz per vincere"

00:37
DICH CONTE SU MOURINHO DICH

Conte: "Mourinho? Il suo curriculum parla chiaro, contento di incontrarlo"

01:03
DICH DIALOGO SPALLETTI KALULU DICH

Spalletti-Kalulu, domanda e risposta sul post Napoli

01:45
DICH KALULU PRE PAFOS DICH

Kalulu "Le sconfitte sono lezioni per andare avanti"

01:21
DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

01:35
DICH SPALLETTI SU ATTACCO DICH

Spalletti: ""Attacco? I numeri finora non sono quelli desiderati"

03:44
DICH MOURINHO PRE NAPOLI OK

Mou: "Non mi fate ridere con i giocatori che mancano al Napoli..."

00:20
MCH VLAHOVIC SEDUTO ALLENAMENTO 9/12 MCH

Vlahovic assiste seduto a bordocampo all'allenamento della Juve

01:28
Maresca sfida la Dea

Maresca sfida la Dea

01:50
L'Atalanta vuole stupire

L'Atalanta vuole stupire

01:43
Sfogo Salah, non ci sarà

Sfogo Salah, non ci sarà

00:37
MCH ALLENAMENTO LUKAKU 09/12 MCH

Napoli, Lukaku torna ad allenarsi. Faccia a faccia con Conte

I più visti di Atalanta

Atalanta annebbiata: il Verona si sblocca con un tris alla Dea, Palladino stoppa la rincorsa

Verona-Atalanta, le immagini della sfida

I tifosi del Milan a Gasp: "Non vinci un c...". Lui tira un panino

Magia di Kvaratskhelia e Rrahmani: il Napoli batte l'Atalanta e riparte

Disavventura per Zapata, respinto dalla sicurezza entrando in banca

Gasp non parla, c'è Marino: "Rivediamo i fantasmi dell'anno scorso"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:58
Chelsea, Maresca: "Sul pari abbiamo perso il controllo della partita"
23:17
Serie A: quattro squalificati in serie A, tre giornate a Nzola
22:09
Calcio a 5, Betsson Sport nuovo sponsor dell'ASD Roma 1927 Futsal
22:01
Inter, doppio infortunio muscolare per Calhanoglu e Acerbi
21:33
Inter, incredibile: si fa male anche Acerbi