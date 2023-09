Atalanta, altra vittoria in tribunale per Palomino: assolto pure dal Tas 

CASO DOPING

Il centrale difensivo degli orobici sorride ancora dopo l'accusa di doping risalente al 2022: respinto l'appello presentato da Nado Italia.

© Getty Images Seconda vittoria consecutiva per José Luis Palomino. Non in campo bensì in tribunale per il difensore dell'Atalanta, risultato positivo al Clostebol nel corso di un test a sorpresa effettuato nel luglio del 2022. Dopo l'assoluzione del Tribunale Nazionale Antidoping che "aveva escluso ogni responsabilità" ai sensi "dell'articolo 4.1 del codice antidoping, il 33enne centrale dell'Atalanta è stato prosciolto pure dal Tas di Losanna. Tas che si è dovuto pronunciare a seguito del ricorso presentato da Nado Italia, l’agenzia antidoping italiana.

L'argentino, tornato a disposizione di Gasperini già lo scorso novembre dopo la sospensione in via cautelare, ha sempre sostenuto, spalleggiato dall'Atalanta, di aver fatto esclusivamente uso di una pomata. Adesso, dopo il doppio successo davanti ai giudici, Palomino potrà tornare a concentrare esclusivamente sul campo con serenità. Serenità che ha perso invece Paul Pogba, accusato anch'esso di doping dopo la positività al testosterone. Il tutto in attesa delle controanalisi.