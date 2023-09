Atalanta, Gasperini ai tifosi della Fiorentina: "Buoi che danno del cornuto all'asino"

© Getty Images

In casa Atalanta, dopo la sconfitta del Franchi, si mastica amaro ma tiene banco anche la polemica di Gian Piero Gasperini verso i tifosi della Fiorentina. In settimana si era parlato molto di come il Franchi avrebbe accolto il tecnico nerazzurro dopo quanto successo negli anni passati, alla fine tanti cori contro di lui: "Ci trattano da big. Sono gli stessi insulti che ricevono le squadre importanti. Non è piacevole e a volte mi sembra uno stadio di buoi che dà del cornuto all'asino. Non si fa questa gran figura ma c’è questa abitudine".