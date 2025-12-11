Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Atalanta
HomeMercatoVideoFotoRosa
1 di 18
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

maglia speciale

Atalanta, design all'avanguardia per la quarta maglia che celebra Bergamo e "i protagonisti silenziosi"

11 Dic 2025 - 15:16
18 foto

In occasione di Atalanta-Cagliari, sfida in programma sabato 13 dicembre, la Dea vestirà una nuova maglia, la quarta della stagione. Come ogni anno dal 2010, infatti, la società orobica dedica un kit speciale per il "Christmas Match", l'ultima gara di Serie A in casa prima del Natale. E anche per il 2025 i nerazzurri non sono da meno, optando per una divisa con un design all’avanguardia che celebra l’essenza di Bergamo, con l’interpretazione astratta dei colori iconici nerazzurri, già presente anche nella terza maglia 2025/26, che diventa la stampa all-over che impreziosisce la maglia, unendo eleganza e spirito di innovazione Il lancio sarà accompagnato da una campagna dedicata ai “Protagonisti silenziosi del matchday”, i tifosi atalantini - tra cui il personale dello stadio, gli autisti dei pullman e i lavoratori locali — che rinunciano a guardare la partita per essere al servizio degli altri.

atalanta

Ultimi video

04:06
DICH SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Nel primo tempo è mancato tutto, non me lo so spiegare"

01:41
Parola agli arbitri

Parola agli arbitri

01:37
Certezza De Ketelaere

Certezza De Ketelaere

01:54
Inter, la solita storia

Inter, la solita storia

01:45
Milan, che festa

Milan, che festa

01:50
Fiorentina- Dinamo Kiev

Fiorentina- Dinamo Kiev

01:58
Roma e Bologna in Europa

Roma e Bologna in Europa

02:15
Un Mourinho a tutto campo

Un Mourinho a tutto campo

02:16
Napoli mai in partita

Napoli mai in partita

02:32
Metamorfosi Juventus

Metamorfosi Juventus

00:50
MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

03:05
DICH MOURINHO SU JUVE DICH

Mou: "Rapporto speciale con McTominay". E sulla Juve...

00:56
DICH MOURINHO SU SCUDETTO DICH

Mourinho: "Lo scudetto? Sarà tra Inter, Napoli e Milan"

02:44
CONF CONTE POST 10/12 DICH

Conte: "Non è un passo falso, abbiamo dato tutto"

01:01
CONF SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Se i tifosi sono con noi abbiamo più energia, dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale"

04:06
DICH SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Nel primo tempo è mancato tutto, non me lo so spiegare"

I più visti di Atalanta

De Ketelaere, botta e risposta con Garnacho: "Ora ci conoscerà meglio"

DICH DE ROON POST ATALANTA-CHELSEA DICH

De Roon: "Orgogliosi della prestazione, 90 minuti pazzeschi"

DICH PALLADINO POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Palladino: "Non mi spiego i due volti tra campionato e Champions"

Palladino: "Serata magica davanti ai nostri tifosi, qualificarci tra le prime otto sarebbe straordinario"

DICH ZAPPACOSTA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Zappacosta: "Una grande vittoria che ci darà slancio anche in campionato"

Atalanta-Chelsea, le foto del match