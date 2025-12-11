Atalanta, design all'avanguardia per la quarta maglia che celebra Bergamo e "i protagonisti silenziosi"

In occasione di Atalanta-Cagliari, sfida in programma sabato 13 dicembre, la Dea vestirà una nuova maglia, la quarta della stagione. Come ogni anno dal 2010, infatti, la società orobica dedica un kit speciale per il "Christmas Match", l'ultima gara di Serie A in casa prima del Natale. E anche per il 2025 i nerazzurri non sono da meno, optando per una divisa con un design all’avanguardia che celebra l’essenza di Bergamo, con l’interpretazione astratta dei colori iconici nerazzurri, già presente anche nella terza maglia 2025/26, che diventa la stampa all-over che impreziosisce la maglia, unendo eleganza e spirito di innovazione Il lancio sarà accompagnato da una campagna dedicata ai “Protagonisti silenziosi del matchday”, i tifosi atalantini - tra cui il personale dello stadio, gli autisti dei pullman e i lavoratori locali — che rinunciano a guardare la partita per essere al servizio degli altri.