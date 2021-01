Atalanta, Gasperini: "Gara decisa dagli episodi, presi dei gol balordi"

QUI ATALANTA

L'Atalanta perde la lunga imbattibilità e viene scavalcata al quarto posto dalla Lazio. "Il gol iniziale ha cambiato la partita dando modo alla Lazio di giocare negli spazi. Non sono deluso per la partita di oggi perché la squadra ha dimostrato di essere in condizione - ha spiegato mister Gasperini -. Avevamo anche riaperto la partita, purtroppo abbiamo preso dei gol balordi. E' una di quelle partite decise dagli episodi, ma l'Atalanta non mi è dispiaciuta". lapresse

La Dea ha pagato a caro prezzo gli errori in difesa. "Mercoledì scorso in 10 eravamo riusciti a fare gol chiudendoci in difesa e non concedendo niente - ha aggiunto Gasp ai microfoni di Dazn -. Oggi dovevamo rimontare, abbiamo creato; ci credevamo anche perché avevamo energia superiore alla Lazio".

Le assenze di Gosens e Hateboer hanno pesato come un macigno. "Abbiamo dovuto modificare il nostro modo di giocare. Sono giocatori importanti, ma anche Maehle e Ruggeri hanno fatto bene, contro Lazzari non era facile. Abbiamo anche ruotato giocatori, mercoledì abbiamo una partita importante. Peccato per il terzo gol perchè l'avevamo raddrizzata".

L'esperimento difesa a quattro. "Si può riproporre anche se era solo per cercare di rimontare. E' una aprtita che non è girata bene, ma abbiamo dimostrato di essere in condizione".