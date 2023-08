Atalanta, Gasperini accoglie De Ketelaere: "Un giocatore che mi piace molto"

QUI ATALANTA

Il tecnico della Dea sul futuro di Zapata: "È un giocatore recuperato e un giocatore forte, poi la società deciderà cosa fare"

"In entrata abbiamo fatto pari, forse abbiamo tolto qualcosa in più in uscita. Sono soddisfatto dei ragazzi che sono arrivati perché sono di valore. Non pensavamo di vendere Hojlund e quello ha capovolto il nostro mercato".

Un bilancio della pre-season a pochi giorni dal via del campionato. "Sono partite di livello, la Juventus è una squadra molto forte. Abbiamo fatto la nostra gara, è stata una partita aperta anche se non con tantissime occasioni - ha aggiunto Gasperini ai microfoni di Sky Sport -. Anche con questo caldo è stato comunque un bel test, oggi avevamo qualche problema di formazione. L'inizio di stagione è ovviamente condizionato dal mercato, può succedere ancora molto. In attacco siamo coperti ma in difesa dobbiamo recuperare almeno Toloi. Siamo un cantiere aperto, speriamo che alcune operazioni che non sono andate in porto possano farlo in queste ore".

